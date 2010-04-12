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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:16
В юнексе повезло, взял 5к
Остальное, чтобы не бегать, в тас2ю по 60
Кстати, никто не в курсе, как они считают лимит обмена? Если я под лимит меняю в кассе,в онлайне ещё 150 пропустить? Или с обратной последовательностью
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...64/68 щось вузенько в місті Лева...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39
то вы года перепутали
в 2018г. летом дно на налике было 21 мая - 04 июня: чуть-чуть ниже 26,00
Я ещё не успел вывалившееся к середине июня гривнедепо выгодно конвертировать
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по времени должен уже появиться рыжий кот
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