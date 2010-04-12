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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1097109810991100>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:16

В юнексе повезло, взял 5к
Остальное, чтобы не бегать, в тас2ю по 60
Кстати, никто не в курсе, как они считают лимит обмена? Если я под лимит меняю в кассе,в онлайне ещё 150 пропустить? Или с обратной последовательностью
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...64/68 щось вузенько в місті Лева...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:39

  дядюшка ау написав:В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.


то вы года перепутали
в 2018г. летом дно на налике было 21 мая - 04 июня: чуть-чуть ниже 26,00
Я ещё не успел вывалившееся к середине июня гривнедепо выгодно конвертировать
Vitalych-new
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по времени должен уже появиться рыжий кот
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:27

  edgar_po написав:по времени должен уже появиться рыжий кот

сейчас сами понимаете какое время,весна,он ушёл на более важное задание)))

нда,вчера один бывший(или будущий) приватовец много чего наговорил,неужели он заправил в воротник салфетку,взял в руки нож и вилку и приготовился делить оставшийся пирог под названием ненька?? :?

я немножко купил по 26.90,теперь мне дарят новое дно 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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3
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:05

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 02.05.2019 03.05.2019
починає діяти з: 03.05.2019 06.05.2019
100 дол. США 2655.7242 2648.0461
Символическое укрепление гривны по сравнению со справочным курсом вполне отражает очень слабую курсовую динамику после полудня и сворачивание активности.
Плавное укрепление гривны на протяжении всех торгов сменилось после обеда отскоком на пару копеек. В целом, можно утверждать, что спрос и предложение оказались сбалансированными (наверняка с учетом плановой покупки НБУ). В очередной раз рынок показал способность к саморегуляции, способной компенсировать перекосы, ожидаемые от календарного фактора.
Девальвация относительно торгов 3 мая прошлого года составила 29 копеек.
Возвращаясь к неожиданно большому суточному рефинансу, уточню, что все 6 млрд. достались одному банку. Название банка НБУ не разглашает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Возвращаясь к неожиданно большому суточному рефинансу, уточню, что все 6 млрд. достались одному банку. Название банка НБУ не разглашает.

Ежемесячно, 5-го числа, выплачиваются пенсии пенсионерам силовых структур. Кроме того, в мае выплачивается материальная помощь ветеранам войны. По закону, это осуществляет один из государственных банков. Но это только версия.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:34

  дядюшка ау написав:В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.

В том году самый низкий курс был 1 июня 2018 года. В Киеве продавали 25,97-25,98.
Кому интересно, запишите или запомните.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:50

  Искатель написав:
  дядюшка ау написав:В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.

В том году самый низкий курс был 1 июня 2018 года. В Киеве продавали 25,97-25,98.
Кому интересно, запишите или запомните.


нет, 29 мая - по 25,95 было 8)
Vitalych-new
 
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