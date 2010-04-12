... от тому і більшість - купує "порційно".... - бо, дуже часто нам дарують друге дно))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:03
... золоте правило©®™
... от тому і більшість - купує "порційно".... - бо, дуже часто нам дарують друге дно))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
після 2-го дна йде третє, потім четверте а потім падає стеля
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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