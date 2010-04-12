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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1097109810991100

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:03

... золоте правило©®™

  somilitark написав:я немножко купил по 26.90,теперь мне дарят новое дно

... от тому і більшість - купує "порційно".... - бо, дуже часто нам дарують друге дно))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:бо, дуже часто нам дарують друге дно))

після 2-го дна йде третє, потім четверте а потім падає стеля :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:В том году самый низкий курс был 1 июня 2018 года. В Киеве продавали 25,97-25,98.
Кому интересно, запишите или запомните.


значит минимум 2019г. должен быть выше на 40-50 коп.
edgar_po
 
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  #<1 ... 1097109810991100
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