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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1097109810991100

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:03

... золоте правило©®™

  somilitark написав:я немножко купил по 26.90,теперь мне дарят новое дно

... от тому і більшість - купує "порційно".... - бо, дуже часто нам дарують друге дно))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:бо, дуже часто нам дарують друге дно))

після 2-го дна йде третє, потім четверте а потім падає стеля :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:В том году самый низкий курс был 1 июня 2018 года. В Киеве продавали 25,97-25,98.
Кому интересно, запишите или запомните.


значит минимум 2019г. должен быть выше на 40-50 коп.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:07

В пятницу доллар на межбанке чуть подешевел — с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии.

«Американец» мог просесть и гораздо ниже, но сработал фактор интервенций Нацбанка. Регулятору надо максимально пополнять ЗВР (они упадут в мае почти на 2 млрд долларов после возврата по графику внешних долгов), а существенное падение резервов не вписывается в концепцию сотрудничества с МВФ. Так что у НБУ выбор не велик — скупаться по максимуму.

Как и предполагалось в нашем утреннем прогнозе — с самого утра шла распродажа валюты экспортерами в объемах обязательных 30% от накопившейся валютной выручки за несколько предыдущих дней, что и обеспечивало падение котировок.

К 11 часам курс просел с утренних 26,505/26,55 до 26,48/26,51 с дальнейшим настроем на снижение. Но регулятор вышел на межбанк в «анонимном» формате и скупил до 20 млн долларов по 26,50 гривен. Это удерживало котировки в этом коридоре до тех пор, пока Нацбанк оставался на рынке.

По приблизительно таким же котировкам (коридор 26,48-26,51 гривна за доллар) закрылись и те покупатели, кто выжидал максимального проседания рынка и решил не рисковать, когда вышел со скупкой Нацбанк. Они боялись, что НБУ своими действиями развернет рынок вверх.

Как только регулятор перестал скупаться — курс просел до 26,46/26,49 к 12:00 и до 26,44/26,47 к обеду. После 14:00 — на единичных сделках — спекулянты подтянули котировки до 26,46/26,49 к 15:00 и до 26,48/26,51 к моменту завершения сессии.

Главные события 3 мая на межбанке:

1) Доллар на торгах чуть просел — с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но купил около 20 млн долларов по 26,50 гривен в «анонимном» формате через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,4841 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 6 мая установлен на уровне 26,480461.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... то що, дно вже було?
- хоч, і біля дна досить таки не погано купити, особливо коли ДОВШЕ пропарити гривники на депо....
.... то щось подібне, як би купили по 26НУЛЬ-НУЛЬ))) ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:50

  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу

Підкажіть, будь ласка, що за банк Коко?
Аналіз даних в соціальних науках. Дорого.
ritter
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:02

  ritter написав:
  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу

Підкажіть, будь ласка, що за банк Коко?

Так некоторые экстравагантные личности называют банк "Конкорд". Созвучно.
Искатель
 
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  #<1 ... 1097109810991100
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