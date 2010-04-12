Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:07

В пятницу доллар на межбанке чуть подешевел — с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии.



«Американец» мог просесть и гораздо ниже, но сработал фактор интервенций Нацбанка. Регулятору надо максимально пополнять ЗВР (они упадут в мае почти на 2 млрд долларов после возврата по графику внешних долгов), а существенное падение резервов не вписывается в концепцию сотрудничества с МВФ. Так что у НБУ выбор не велик — скупаться по максимуму.



Как и предполагалось в нашем утреннем прогнозе — с самого утра шла распродажа валюты экспортерами в объемах обязательных 30% от накопившейся валютной выручки за несколько предыдущих дней, что и обеспечивало падение котировок.



К 11 часам курс просел с утренних 26,505/26,55 до 26,48/26,51 с дальнейшим настроем на снижение. Но регулятор вышел на межбанк в «анонимном» формате и скупил до 20 млн долларов по 26,50 гривен. Это удерживало котировки в этом коридоре до тех пор, пока Нацбанк оставался на рынке.



По приблизительно таким же котировкам (коридор 26,48-26,51 гривна за доллар) закрылись и те покупатели, кто выжидал максимального проседания рынка и решил не рисковать, когда вышел со скупкой Нацбанк. Они боялись, что НБУ своими действиями развернет рынок вверх.



Как только регулятор перестал скупаться — курс просел до 26,46/26,49 к 12:00 и до 26,44/26,47 к обеду. После 14:00 — на единичных сделках — спекулянты подтянули котировки до 26,46/26,49 к 15:00 и до 26,48/26,51 к моменту завершения сессии.



Главные события 3 мая на межбанке:



1) Доллар на торгах чуть просел — с утренних 26,505/26,55 гривен до 26,48/26,51 к концу сессии;



2) НБУ не выходил на торги в публичном формате аукциона, но купил около 20 млн долларов по 26,50 гривен в «анонимном» формате через Matching;



3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 26,4841 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 6 мая установлен на уровне 26,480461.