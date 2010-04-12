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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1098109911001101

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:12

Вот график цен на энергетический уголь.
https://www.economicdata.ru/futures.php ... 1iExKnHmkQ
В апреле цена была ниже $60 за тонну. Это примерно равно цене июля-августа 2016 года. С поправкой на курс доллар/гривна.

Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч
Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч

А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:31

  freeze написав:Фейсбук Алексей Кущ

Есть такие цифры как маркеры. Знаете сколько Украина зарабатывает на вывозной пошлине в год? 516 млн. грн. за 2018-й. Кощунственный мизер для сырьевой страны, которая экспортирует в основном руду, зерно и металл. Есть вопросы относительно причин государственной бедности, скудости бюджета и одновременного роста состояния десятка ФПГ?


Цікаво, як зміниться при Зе :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В контексте валютного рынка (где заработать валюту)
Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию:
мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов.
Это для рабов мужского пола.
Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками.
И везде по 10 - 12 часов.
За ихние поганые рейхсмарки.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 04 тра, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:За ихние поганые рейсхмарки
сколько хмарок за рейс?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:54

  Мизантрóп написав:
  Yuri_61 написав:За ихние поганые рейсхмарки
сколько хмарок за рейс?

в контексте валютного рынка
выправил: рейхсмарки
хотел себе в Европах найти работу, но там требуются молодые рабы.
Кто подскажет, под 60-т там себе можно найти работу: типа садовника (подстригать
газончики)?, файервотчем? Интеллигентную чтоб.
Yuri_61
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