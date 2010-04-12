Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч
А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Есть такие цифры как маркеры. Знаете сколько Украина зарабатывает на вывозной пошлине в год? 516 млн. грн. за 2018-й. Кощунственный мизер для сырьевой страны, которая экспортирует в основном руду, зерно и металл. Есть вопросы относительно причин государственной бедности, скудости бюджета и одновременного роста состояния десятка ФПГ?
В контексте валютного рынка (где заработать валюту) Вот сейчас ещё раз просмотрел объявления на работу В польшу, Чехию: мои выводы: требуются физически неизношенные мужчины от 18-35 лет, готовые за их поганые рейхсмарки вкалывать на конвеерных линиях по 6 - 7 дней по 12 и больше часов. Это для рабов мужского пола. Для женщин: сиделки, готовые заниматься гигиеной с немощными сих стариками. И везде по 10 - 12 часов. За ихние поганые рейхсмарки.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 04 тра, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
в контексте валютного рынка выправил: рейхсмарки хотел себе в Европах найти работу, но там требуются молодые рабы. Кто подскажет, под 60-т там себе можно найти работу: типа садовника (подстригать газончики)?, файервотчем? Интеллигентную чтоб.