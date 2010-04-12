Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч
А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Есть такие цифры как маркеры. Знаете сколько Украина зарабатывает на вывозной пошлине в год? 516 млн. грн. за 2018-й. Кощунственный мизер для сырьевой страны, которая экспортирует в основном руду, зерно и металл. Есть вопросы относительно причин государственной бедности, скудости бюджета и одновременного роста состояния десятка ФПГ?
в контексте валютного рынка выправил: рейхсмарки хотел себе в Европах найти работу, но там требуются молодые рабы. Кто подскажет, под 60-т там себе можно найти работу: типа садовника (подстригать газончики)?, файервотчем? Интеллигентную чтоб.
в контексте валютного рынка выправил: рейхсмарки хотел себе в Европах найти работу, но там требуются молодые рабы. Кто подскажет, под 60-т там себе можно найти работу: типа садовника (подстригать газончики)?, файервотчем? Интеллигентную чтоб.
Да это возможно.Пенсионный возраст кое где и повыше.Но нужно иметь неплохое здоровье, знать язык (иначе мана.. вы Равшан))иметь востребованую специальность и квалификацию + желание трудиться а не перекантоваться.Не так и сложно на первый взгляд))! Но только на первый.
Yuri_61 На крупный ликеро-водочный завод Израиля "M&H distillery" в срочном порядки требуются разнорабочие. Приобретете опыт интеллигентнейшей профессии "Сомелье" Если написать в резюме «2016-2019 — сомелье на фрилансе», то никто и не догадается, что эти три года вы были в запое.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Yuri_61 написав:хотел себе в Европах найти работу, но там требуются молодые рабы. Кто подскажет, под 60-т там себе можно найти работу: типа садовника (подстригать газончики)?, файервотчем? Интеллигентную чтоб.
в Єуропі ви завжди будете 3-сортим гастрабайтером
навіщо вам кудись їхати? зараз 1000 і одна можливість - називається фріланс десятки бірж праці, де пропонують роботу, певний що ви знайтеде щось таке, що вмієте і знаєте. годинка-дві в день і є гроші на життя їжу одяг 3-4 і є гроші на розваги чи на плани-мрії.