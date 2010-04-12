Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч
А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Есть такие цифры как маркеры. Знаете сколько Украина зарабатывает на вывозной пошлине в год? 516 млн. грн. за 2018-й. Кощунственный мизер для сырьевой страны, которая экспортирует в основном руду, зерно и металл. Есть вопросы относительно причин государственной бедности, скудости бюджета и одновременного роста состояния десятка ФПГ?
дядюшка ау написав:В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.
В том году самый низкий курс был 1 июня 2018 года. В Киеве продавали 25,97-25,98. Кому интересно, запишите или запомните.
Не спорю. Я весной не занимался этим вопросом - не до того было. Только летом стал следить, и то не успел