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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1098109911001101

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:12

Вот график цен на энергетический уголь.
https://www.economicdata.ru/futures.php ... 1iExKnHmkQ
В апреле цена была ниже $60 за тонну. Это примерно равно цене июля-августа 2016 года. С поправкой на курс доллар/гривна.

Цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок в июле 2016 года была 1056 грн/Мвт.ч. , в августе 2016 1164.8 грн/Мвт.ч
Если пересчитать цену с учетом текущего курса гривна/доллар цена должна быть примерно 1180-1200 грн /Мвт.ч

А теперь посмотрим какая же цена продажи ГК ТЭС в оптовый рынок была в апреле 2019 ....и мы видим 1633 грн/Мвт.ч, получается цену доблестный НКРЕ совсем немного завысил, всего лишь на маленькую треть или +33% ....Хорошо кто-то прикурил .....А Ахметов тут естественно не причем, впрочем как всегда.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 09:31

  freeze написав:Фейсбук Алексей Кущ

Есть такие цифры как маркеры. Знаете сколько Украина зарабатывает на вывозной пошлине в год? 516 млн. грн. за 2018-й. Кощунственный мизер для сырьевой страны, которая экспортирует в основном руду, зерно и металл. Есть вопросы относительно причин государственной бедности, скудости бюджета и одновременного роста состояния десятка ФПГ?


Цікаво, як зміниться при Зе :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 11:40

  Искатель написав:
  ritter написав:
  stas_rst написав:Еврики по 29.65 онлайн в Коко
Ваші думки: з 2.05 вверх чи вниз ще ???
Тарюсь на Європу

Підкажіть, будь ласка, що за банк Коко?

Так некоторые экстравагантные личности называют банк "Конкорд". Созвучно.

швидше одна, вона ж двієшник вона ж фін-спаммер, вона ж клон відомого квестора

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 12:52

  Искатель написав:
  дядюшка ау написав:В том году летом самый низкий курс доллара был в середине июля по 26,30. Думаю, стоит ориентироваться на эту цифру. Чем ближе к ней приблизимся, тем вероятнее, что ниже уже не будет. Перед первым туром выборов, в марте, уже приближались.

В том году самый низкий курс был 1 июня 2018 года. В Киеве продавали 25,97-25,98.
Кому интересно, запишите или запомните.

Не спорю. Я весной не занимался этим вопросом - не до того было. Только летом стал следить, и то не успел :(
шо ж це все робиться?
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:32

Доброго всем вечера лучшего дня недели.
Харьков: $ 26.67/26.75.
И опять дождь... :(
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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