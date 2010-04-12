Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что тарифы на 200 миллиардов долларов китайских товаров в пятницу увеличатся до 25%, несмотря на неоднократные заявления администрации в последние недели о том, что торговые переговоры с Пекином идут хорошо.
Ставка тарифа на эти товары изначально была установлена на уровне 10%. Первоначально Трамп пригрозил повысить тарифы в начале года, но отложил это решение после того, как Китай и США согласились сесть за торговые переговоры.
Кроме того, Трамп пригрозил ввести 25% тарифы на дополнительные 325 миллиардов долларов китайских товаров в ближайшее время.
Президент сказал, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются слишком медленно, поскольку Пекин пытается пересмотреть переговоры.
А в пятницу амерские индексы побили рекорды ((...кстати в мае очень часто происходит на рынках коррекция