Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что тарифы на 200 миллиардов долларов китайских товаров в пятницу увеличатся до 25%, несмотря на неоднократные заявления администрации в последние недели о том, что торговые переговоры с Пекином идут хорошо.
Ставка тарифа на эти товары изначально была установлена на уровне 10%. Первоначально Трамп пригрозил повысить тарифы в начале года, но отложил это решение после того, как Китай и США согласились сесть за торговые переговоры.
Кроме того, Трамп пригрозил ввести 25% тарифы на дополнительные 325 миллиардов долларов китайских товаров в ближайшее время.
Президент сказал, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются слишком медленно, поскольку Пекин пытается пересмотреть переговоры.
Долярчик написав:zzzzzz - як це повліяє на Україну і на курс?
що значить " повліяє" ? ви з глибокого села на Чернігівщині ? "можна забрати дівчину з села , не можна забрати село з дівчини " в данному випадку з Долярчика
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html