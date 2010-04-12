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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1099110011011102

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:05

Допрыгались .....

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что тарифы на 200 миллиардов долларов китайских товаров в пятницу увеличатся до 25%, несмотря на неоднократные заявления администрации в последние недели о том, что торговые переговоры с Пекином идут хорошо.

Ставка тарифа на эти товары изначально была установлена ​​на уровне 10%. Первоначально Трамп пригрозил повысить тарифы в начале года, но отложил это решение после того, как Китай и США согласились сесть за торговые переговоры.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести 25% тарифы на дополнительные 325 миллиардов долларов китайских товаров в ближайшее время.

Президент сказал, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются слишком медленно, поскольку Пекин пытается пересмотреть переговоры.

https://www.cnbc.com/2019/05/05/trump-s ... 1dfwpjgF-4


А в пятницу амерские индексы побили рекорды ((...кстати в мае очень часто происходит на рынках коррекция
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:02

zzzzzz
- як це повліяє на Україну і на курс?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:42

  Долярчик написав:zzzzzz
- як це повліяє на Україну і на курс?

що значить " повліяє" ? ви з глибокого села на Чернігівщині ? "можна забрати дівчину з села , не можна забрати село з дівчини " :( в данному випадку з Долярчика
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:13

  yama написав:
  Долярчик написав:zzzzzz
- як це повліяє на Україну і на курс?

що значить " повліяє" ? ви з глибокого села на Чернігівщині ? "можна забрати дівчину з села , не можна забрати село з дівчини " :( в данному випадку з Долярчика

"also sprach Youtube" :mrgreen:
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igor3777 написав:11 и 12 марта 2019, брал по 26,4 то это что и было минимумом 2019 ??
Где такое было, в банке? Думаю можем еще сходить к этим цифрам
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:03

  Proofy написав:
  Igor3777 написав:11 и 12 марта 2019, брал по 26,4 то это что и было минимумом 2019 ??
Где такое было, в банке? Думаю можем еще сходить к этим цифрам


Да, банк Пивденный, город Киев.
Igor3777
 
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