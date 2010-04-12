Биржи Китая падают в понедельник более чем на 5% на фоне угроз американского президента Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров, остальные основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 5,19% — до 2918,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,22%, до 1540,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 3,27% — до 29097,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,93%, до 6277,1 пункта. Торги на биржах Японии и Южной Кореи не проводятся в связи с национальным праздником, японский Nikkei 225 по итогам последних торгов 26 апреля снизился на 0,22% — до 22258,73 пункта, южнокорейский KOSPI по итогам пятницы опустился на 0,74%, до 2196,32 пункта.



Инвесторы с пессимизмом отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары.



В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Затем повышение пошлин было снова отложено.



Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что заявления Трампа могут быть просто тактикой для ведения торговых переговоров с Китаем, и угроза так и останется угрозой.