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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1100110111021103>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:05

Допрыгались .....

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что тарифы на 200 миллиардов долларов китайских товаров в пятницу увеличатся до 25%, несмотря на неоднократные заявления администрации в последние недели о том, что торговые переговоры с Пекином идут хорошо.

Ставка тарифа на эти товары изначально была установлена ​​на уровне 10%. Первоначально Трамп пригрозил повысить тарифы в начале года, но отложил это решение после того, как Китай и США согласились сесть за торговые переговоры.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести 25% тарифы на дополнительные 325 миллиардов долларов китайских товаров в ближайшее время.

Президент сказал, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются слишком медленно, поскольку Пекин пытается пересмотреть переговоры.

https://www.cnbc.com/2019/05/05/trump-s ... 1dfwpjgF-4


А в пятницу амерские индексы побили рекорды ((...кстати в мае очень часто происходит на рынках коррекция
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:02

. :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 06 тра, 2019 07:36, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:42

  Долярчик написав:zzzzzz
- як це повліяє на Україну і на курс?

що значить " повліяє" ? ви з глибокого села на Чернігівщині ? "можна забрати дівчину з села , не можна забрати село з дівчини " :( в данному випадку з Долярчика
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:13

  yama написав:
  Долярчик написав:zzzzzz
- як це повліяє на Україну і на курс?

що значить " повліяє" ? ви з глибокого села на Чернігівщині ? "можна забрати дівчину з села , не можна забрати село з дівчини " :( в данному випадку з Долярчика

"also sprach Youtube" :mrgreen:
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igor3777 написав:11 и 12 марта 2019, брал по 26,4 то это что и было минимумом 2019 ??
Где такое было, в банке? Думаю можем еще сходить к этим цифрам
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:03

  Proofy написав:
  Igor3777 написав:11 и 12 марта 2019, брал по 26,4 то это что и было минимумом 2019 ??
Где такое было, в банке? Думаю можем еще сходить к этим цифрам


Да, банк Пивденный, город Киев.
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:35

  yama написав:
  Долярчик написав:zzzzzz
- як це повліяє на Україну і на курс?

що значить " повліяє" ? ви з глибокого села на Чернігівщині ? "можна забрати дівчину з села , не можна забрати село з дівчини " :( в данному випадку з Долярчика

- ну, вплине :mrgreen:
- але суть запитання зрозуміла ж!
- для чого прискіпуватись? :mrgreen:
(може, в той час інша "учьотка" писала з мого ніку) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:40

  Долярчик написав:. :D

Существенная часть капитала начнёт перетекать в экономику США ? Что собственно вызовет отток капиталов из Украины ? В теории как конечный результат уменьшится кол-во долларового капитала на рынке.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:46

Биржи Китая падают в понедельник более чем на 5% на фоне угроз американского президента Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров, остальные основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 5,19% — до 2918,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,22%, до 1540,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 3,27% — до 29097,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,93%, до 6277,1 пункта. Торги на биржах Японии и Южной Кореи не проводятся в связи с национальным праздником, японский Nikkei 225 по итогам последних торгов 26 апреля снизился на 0,22% — до 22258,73 пункта, южнокорейский KOSPI по итогам пятницы опустился на 0,74%, до 2196,32 пункта.

Инвесторы с пессимизмом отыгрывают заявления президента США Дональда Трампа о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Затем повышение пошлин было снова отложено.

Аналитики Mizuho Bank, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагают, что заявления Трампа могут быть просто тактикой для ведения торговых переговоров с Китаем, и угроза так и останется угрозой.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:52

С утра нефть, кукуруза, пшеница -2%

фьючерсы на американские индексы -2%
Живите своим умом!
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