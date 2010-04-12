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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:59
На всякий случай прикупил ещё 1000USD по 26.60 в Альфе онлайн. Гривна осталась только на кредитках
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:12
Это явно противоположные движения на угрозы Трампа поднять пошлины для Китая (для китайских товаров).
Возможно Трампу никто не верит. Ведь при осуществлении его угрозы в США сформируется тренд на рост промышленного производства, чтобы удовлетворить появившуюся нишу на рынке США, ранее занимаемую китайскими товарами (которые поставляются в США заметно лучшего качества, чем в Украину и Россию).
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:44
У США – найнижче безробіття за 50 років
Кількість робочих місць в економіці США зросла на 263 тисячі в квітні.
Рекордне зростання триває вже 103 місяці і свідчить про те, що економіка перебуває в дуже доброму стані.
Рівень безробіття знизився до 3,6%, за даними Міністерства праці. Це — найнижчий рівень з 1969 року.
Низький рівень безробіття спонукає компанії піднімати зарплати. Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію.
Додано: Пон 06 тра, 2019 08:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:10
Белка и Юнекс по 62 поставили продажу. Укргаз уже не играет в дешевый доллар продажа 80
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 09:13
Очень доллары нужны
Живите своим умом!
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