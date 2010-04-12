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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1100110111021103

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 07:59

На всякий случай прикупил ещё 1000USD по 26.60 в Альфе онлайн. Гривна осталась только на кредитках :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:12

  zzzzzz написав:С утра нефть, кукуруза, пшеница -2%

фьючерсы на американские индексы -2%

Это явно противоположные движения на угрозы Трампа поднять пошлины для Китая (для китайских товаров).

Возможно Трампу никто не верит. Ведь при осуществлении его угрозы в США сформируется тренд на рост промышленного производства, чтобы удовлетворить появившуюся нишу на рынке США, ранее занимаемую китайскими товарами (которые поставляются в США заметно лучшего качества, чем в Украину и Россию).
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:44

У США – найнижче безробіття за 50 років
Кількість робочих місць в економіці США зросла на 263 тисячі в квітні.
Рекордне зростання триває вже 103 місяці і свідчить про те, що економіка перебуває в дуже доброму стані.
Рівень безробіття знизився до 3,6%, за даними Міністерства праці. Це — найнижчий рівень з 1969 року.
Низький рівень безробіття спонукає компанії піднімати зарплати. Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Рекордне зростання триває вже 103 місяці і свідчить про те, що економіка перебуває в дуже доброму стані.

І є цікавий графік, на якому відомі "нострадамуси" співставляють рівень цього безробіття з світовими кризами, хоча можливо цього разу буде виключення з правил :D Дізнаємося за рік-два
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:10

Белка и Юнекс по 62 поставили продажу. Укргаз уже не играет в дешевый доллар продажа 80
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:13

Очень доллары нужны
Министерство финансов Украины на первых в этом месяце первичных аукционах 7 мая внепланово предложит два выпуска долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением в августе 2020 года.

Помимо них покупатели могут претендовать на 1.5-годличные долларовые ОВГЗ и пять выпусков гривневых ОВГЗ: с погашением через 3, 6, 9, 12 месяцев и 1,5 года.
Живите своим умом!
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