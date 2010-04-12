Додано: Пон 06 тра, 2019 10:10

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



У четвер — вихідний (День Перемоги) і, з огляду на специфіку українського міжбанку, це фактично «розбиває» тиждень на дві частини: активну першу половину (понеділок-середа) і вельми мляву другу (п'ятниця і робоча субота, в яку безпосередньо торги не проводяться, але банки працюють).



Додасть певного драйву в першій половині тижня ще дві причини:



1) проведення у вівторок чергового розміщення Мінфіном України ОВДП (і в гривні, і в доларах);



2) завершення періоду щомісячного виведення дивідендів «дочками» іноземних компаній.



Прибутковість гривневих ОВДП дуже приваблива для іноземців і наші чиновники Мінфіну та НБУ розраховують на їх зацікавленість до цих паперів. Це потенційно додасть пропозиції валюти на торгах, починаючи з понеділка і до середи (день безпосередніх розрахунків за них після аукціону у вівторок).



Не варто також забувати і про те, що клієнтам у своїх виробничих планах доводиться враховувати вихідний в середині тижня (9 травня) і як експортери, так і імпортери поспішатимуть завершити свої операції до середи, щоб потім «не зависнути" з розрахунками і товарами у четвер.



Всі ці досить різноспрямовані чинники буду часто та ситуативно міняти пазл попиту і пропозиції на торгах протягом кожної сессіі. В тому числі й сьогодні.



Торги пройдуть під знаком активізації клієнтів з періодичною зміною тренду по курсу — в залежності від дій і завдань найбільших місцевих гравців та нерезидентів-потенційних покупців ОВДП на завтрашньому аукціоні.



«Дочки» іноземних компаній, які купують валюту під репатріацію дивідендів — теж внесуть свою лепту в частині розворотів котирувань протягом дня. Але враховуючи їх вже досить слабкий вплив на ринок (при стабільному курсі вони не так активно скуповують валюту, залишаючи гривню для роботи в Україні ) — ці клієнти більше просто допоможуть спекулянтам в спробах ситуативно покачати курс під час торгів.



За рахунок зростання активності клієнтів ми прогнозуємо на 6 травня обсяги операцій на міжбанку в межах 420-450 млн доларів при здійсненні до 480-570 угод.



Спекулянти будуть сьогодні працювати в форматі «в дві сторони», намагаючись при цьому розгойдати курс в моменти виходу на ринок великих гравців, а Нацбанк при ситуативному надлишку пропозиції валюти — вийде з її скуповуванням в «анонімному» режимі через Matching.



Ми прогнозуємо на сьогодні коридор по долару в межах 26,45-26,60 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,30- 26,52 і продаж 26,62-26,85 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,50-26,60 гривень та продаж 26,67-26,80 гривень.