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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1102110311041105>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:16

26.55-26.57/26.65-26.67
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.05.2019
грн за 100 доларів США 2650.14
Доллар укрепился на 2.1 копейки.
Небольшой рост курса вызван подскоком в самом начале сессии. В дальнейшем эта тенденция не была поддержана, и к разгару торгов котировки опустились до уровня закрытия пятницы.
В пятницу НБУ свои 20 млн. взял.
Сокращение остатков на коррсчетах обусловлено, в основном, увеличением объема двухнедельных депосертификатов. Суточные сертификаты увеличились незначительно. Суточный рефинанс был продлен. Сокращению остатков противостояли только инкассация наличных и интервенция НБУ.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.05.2019
Усього, млн дол. США 220.9
Обороты четверга оказались очень скромными даже по меркам понедельника, которыми стоит мерить этот четверг, поскольку это были первые торги недели. Это подтверждает предположение о том, что многие экспортеры и инвесторы не стали перечислять валюту с перспективой ее зависания на длинные выходные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45

  zzzzzz написав:Белка и Юнекс по 62 поставили продажу. Укргаз уже не играет в дешевый доллар продажа 80


Пивденный отдает 26,63

завтра 26,60 купите там железно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:41

Украина в первые четыре дня мая закачивает в свои подземные хранилища (ПХГ) 54,4 млн куб. м газа в сутки, что в 1,4 раза больше, чем в третьей декаде апреля этого года (38,9 млн куб. м/сутки), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", после завершения отопительного сезона страна увеличила запасы природного газа в ПХГ на 10,4% (на 910,94 млн куб. м), и по состоянию на 4 мая располагает в хранилищах 9 млрд 656,3 млн куб. м газа.

Этот объем превышает показатель запасов 4 мая 2018 года на 18,4%, 4 мая 2017 года – на 12%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:32

Украину наводнили фальшивые доллары

https://news.finance.ua/ru/news/-/44857 ... oshennikov

Улыбнуло :"Самый высокий риск купить подделку – в обменниках, где до половины банкнот могут быть фальшивыми, сообщает “Сегодня”." :mrgreen: :mrgreen:

Что за бред/заказуха на финанс уа?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:54

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody
pppman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:40

  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody


вот завтра и посмотрим на курс 26.28. Если прогноз сбудется, будем читать дальше :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:43

  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody


Чушь это. Пытался присмотреться ранее, абсолютное несоответствие реалиям.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года

Вот, а мне никто не верит, что укрепление валюты губительно для экономики!
Это не прогноз, а пожелание нам от наших врагов :)
Сибарит
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