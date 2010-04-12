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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:16
26.55-26.57/26.65-26.67
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:19
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.05.2019
грн за 100 доларів США 2650.14
Доллар укрепился на 2.1 копейки.
Небольшой рост курса вызван подскоком в самом начале сессии. В дальнейшем эта тенденция не была поддержана, и к разгару торгов котировки опустились до уровня закрытия пятницы.
В пятницу НБУ свои 20 млн. взял.
Сокращение остатков на коррсчетах обусловлено, в основном, увеличением объема двухнедельных депосертификатов. Суточные сертификаты увеличились незначительно. Суточный рефинанс был продлен. Сокращению остатков противостояли только инкассация наличных и интервенция НБУ.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.05.2019
Усього, млн дол. США 220.9
Обороты четверга оказались очень скромными даже по меркам понедельника, которыми стоит мерить этот четверг, поскольку это были первые торги недели. Это подтверждает предположение о том, что многие экспортеры и инвесторы не стали перечислять валюту с перспективой ее зависания на длинные выходные.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:45
Пивденный отдает 26,63
завтра 26,60 купите там железно
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:41
Живите своим умом!
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:32
Украину наводнили фальшивые доллары
https://news.finance.ua/ru/news/-/44857 ... oshennikov
Улыбнуло :"Самый высокий риск купить подделку – в обменниках, где до половины банкнот могут быть фальшивыми, сообщает “Сегодня”."
Что за бред/заказуха на финанс уа?
Додано: Пон 06 тра, 2019 13:54
Альфа, онлайн 26.55
+50грн !
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Додано: Пон 06 тра, 2019 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ниче так прогнозик!
24.. на конец года
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:40
вот завтра и посмотрим на курс 26.28. Если прогноз сбудется, будем читать дальше
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:43
Чушь это. Пытался присмотреться ранее, абсолютное несоответствие реалиям.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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