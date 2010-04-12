Додано: Пон 06 тра, 2019 16:06

Mazay256 написав: Сибарит



Отож. Рисуют ВВП всего 2,4% в первом квартале 2019-го https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ekonomika-ukrainy-zamedljaetsja-vvp-tjanut-stroiteli-i-ahrarii-3882482 Отож. Рисуют ВВП всего 2,4% в первом квартале 2019-го

Отборная петросянщина,кто-то верит в рост строительства на 25%,при том что жилое ст-во по их словам 91.8% год к году?Все резко стали строить заводы и фабрики?Дороги и мосты?Перед выборами???Они там наверное сами ржут как кони над этими перлами?Но наверное оправдываются: не мы такие,жизнь такая)))Самое смешное в этой циничной пропаганде,что мы движемся к дутым пузырям,реально экономика скукоживается,сворачивается,все налоги не добираются по сборам,откуда они взяли рост экономики?Рост цен благодаря монополистам на овощи не учитывается,мол надо так же как и ВВП нарисовать инфляцию.С другой стороны как может расти сельское хозяйство в первом квартале? Собрали бананы???Рост не посчитали вместе с урожаем осенью?Пшеница падает в цене,кукуруза,сахар,подсолнечное,всё навернулось вниз по ценам,а они рисуют рост с\х??Да ребятки,интересно выходит,плюс НБУ гахнул всю планируемую прибыль за год в бюджет,ибо там пусто,но экономика по их словам растёт,а инфляция,особенно видно по овощам замедляется.Да догоняют по уровню интерпретации всех экономических данных чивокуню.В прошлом году в июле засобирались нерезы из ОВГЗ,плюс аграрии стали получать авансы за урожай в гривне и курс поскакал с 26 на 28,в этом году зашли на 36 ярдов гривен настоящие или такие как в прошлом году?Плюс в прошлом году летом НБУ слил 700 мио,будет он сливать в этом году,когда вот-вот все кредиторы начнут смотреть сериал слуга народа,но возьмут паузу в отношениях?Так что низы по курсу сейчас переписываем,но никто не скажет на счёт психологии толпы,сначала бегут в одну сторону-южную,может придут новости по Привату(а они обязательно постучатся в валютные двери) и тогда стадо развернётся в другую сторону???Так что решайте сами,дорого сейчас или стоит поиграть в рулетку под названием самый низкий курс года