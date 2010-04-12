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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1102110311041105

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51

Сибарит

Отож. Рисуют ВВП всего 2,4% в первом квартале 2019-го https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ekonomika-ukrainy-zamedljaetsja-vvp-tjanut-stroiteli-i-ahrarii-3882482
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 03.05.2019 06.05.2019
починає діяти з: 06.05.2019 07.05.2019
100 дол. США 2648.0461 2649.5920
После полудня гривна отыграла 0.55 копейки.
Учитывая, что еще до полудня установилась стабильность, которая продлилась почти до 14, а итоговый курс оказался в середине весьма узкого диапазона котировок, можно сделать вывод, что большинство сделок было осуществлено именно в этот период. Можно предположить, что временное затишье было спровоцировано плановыми покупками регулятора. После 14 оказалось, что валюта в избытке, и котировки возобновили снижение. Судя по постепенному расширению спреда, это снижение происходит при значительно упавших оборотах.

ЗЫ Что-то у нас на сайте официальный курс НБУ завис в прошлом: https://finance.ua/ru/currency
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Белка и Юнекс по 62 поставили продажу. Укргаз уже не играет в дешевый доллар продажа 80


Пивденный отдает 26,63

завтра 26,60 купите там железно


уже можно сегодня.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:09

  edgar_po написав:
  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Белка и Юнекс по 62 поставили продажу. Укргаз уже не играет в дешевый доллар продажа 80


Пивденный отдает 26,63

завтра 26,60 купите там железно


уже можно сегодня.


ЧР Киев продажа 26.60 +/- 2 коп.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:11

  vladus17 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/448574/ukrainu-navodnili-falshivye-dollary-kak-ne-stat-zhertvoj-moshennikov

Месяц назад еще писал, что устал уже на меняйле отмахиваться от этих фальшивомонетчиков мамкиных. Накупят фуфла через телегу и бегают потом по объявлениям о покупке.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:23

  vladus17 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/448574/ukrainu-navodnili-falshivye-dollary-kak-ne-stat-zhertvoj-moshennikov

Улыбнуло :"Самый высокий риск купить подделку – в обменниках, где до половины банкнот могут быть фальшивыми, сообщает “Сегодня”." :mrgreen: :mrgreen:

Что за бред/заказуха на финанс уа?

Есть такие обменники, что и через заднюю дверь выходят с деньгами :) :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:06

  Mazay256 написав:Сибарит

Отож. Рисуют ВВП всего 2,4% в первом квартале 2019-го https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ekonomika-ukrainy-zamedljaetsja-vvp-tjanut-stroiteli-i-ahrarii-3882482

Отборная петросянщина,кто-то верит в рост строительства на 25%,при том что жилое ст-во по их словам 91.8% год к году?
Все резко стали строить заводы и фабрики?
Дороги и мосты?
Перед выборами???
Они там наверное сами ржут как кони над этими перлами?
Но наверное оправдываются: не мы такие,жизнь такая)))
Самое смешное в этой циничной пропаганде,что мы движемся к дутым пузырям,реально экономика скукоживается,сворачивается,все налоги не добираются по сборам,откуда они взяли рост экономики?
Рост цен благодаря монополистам на овощи не учитывается,мол надо так же как и ВВП нарисовать инфляцию.
С другой стороны как может расти сельское хозяйство в первом квартале? Собрали бананы???
Рост не посчитали вместе с урожаем осенью?
Пшеница падает в цене,кукуруза,сахар,подсолнечное,всё навернулось вниз по ценам,а они рисуют рост с\х??
Да ребятки,интересно выходит,плюс НБУ гахнул всю планируемую прибыль за год в бюджет,ибо там пусто,но экономика по их словам растёт,а инфляция,особенно видно по овощам замедляется.Да догоняют по уровню интерпретации всех экономических данных чивокуню.
В прошлом году в июле засобирались нерезы из ОВГЗ,плюс аграрии стали получать авансы за урожай в гривне и курс поскакал с 26 на 28,в этом году зашли на 36 ярдов гривен настоящие или такие как в прошлом году?
Плюс в прошлом году летом НБУ слил 700 мио,будет он сливать в этом году,когда вот-вот все кредиторы начнут смотреть сериал слуга народа,но возьмут паузу в отношениях?
Так что низы по курсу сейчас переписываем,но никто не скажет на счёт психологии толпы,сначала бегут в одну сторону-южную,может придут новости по Привату(а они обязательно постучатся в валютные двери) и тогда стадо развернётся в другую сторону???
Так что решайте сами,дорого сейчас или стоит поиграть в рулетку под названием самый низкий курс года 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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