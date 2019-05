Додано: Пон 06 тра, 2019 15:09

edgar_po написав: prodigy написав: zzzzzz написав: Белка и Юнекс по 62 поставили продажу. Укргаз уже не играет в дешевый доллар продажа 80



Пивденный отдает 26,63



завтра 26,60 купите там железно



уже можно сегодня.



ЧР Киев продажа 26.60 +/- 2 коп.

