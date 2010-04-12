Додано: Пон 06 тра, 2019 17:22

В понедельник на межбанке все складывалось в пользу гривны, хотя периодически жизнь вносила свои коррективы в части выхода крупных покупателей валюты, «портивших» всю картину.



В целом, за день доллар просел с утренних 26,52/26,57 гривен до 26,40/26,44 к концу сессии с позитивным настроем игроков на дальнейшее снижение его стоимости.



Как и предполагалось — в самом начале сессии частично сработал фактор покупок «дочками» иностранных компаний валюты под репатриацию дивидендов. Спекулянты надеялись на этих, обычно достаточно сговорчивых по цене покупателей и в принципе — не ошиблись. Именно под них были выставлены начальные котировки 26,52/26,57 гривен с самого утра (это было выше пятничного закрытия в 26,48/26,51). Как только часть из них купило валюту, а другие более стойкие покупатели «не повелись» на уловки спекулянтов — курс начал падать. Уже к 11 часам доллар подешевел до 26,42/26,52 гривен, а к 12:00 снизился еще до 26,48/26,50. В этот момент на рынок вышли все основные покупатели. У них уже не было особого времени на «войну нервов» и дожимание продавцов. В пределах компромиссного для всех курса 26,48/26,50 — доллар простоял уже до самого окончания активной фазы торгов. После обеда преобладало небольшое предложение на фоне еще более низкого спроса, что придавило котировки до 26,475/26,495 в 14:00 и до 26,42/26,46 гривен к 16 часам.



В последний час сессии, спекулянты уже на минимальных объемах операций продавили курс до уровня 26,40/26,44. На этой отметке доллар и остановился к завершению торгов.



По информации участников рынка — значительную часть валюты продавали нерезиденты, обычно активно работающие с украинскими ОВГЗ, что дает нашему Министерству финансов и Нацбанку позитивный посыл перед завтрашним размещением облигаций на аукционе.Не особо были уперты сегодня и сами экспортеры.Чувствовалось, что им не хватает гривны для текущих хозяйственных операций, что тоже работало на укрепление нацвалюты.



Основными покупателями были крупные импортеры, хотя по некоторым догадкам участников рынка — поактивничал и Нацбанк в пределах своих стандартных 20 млн долларов в «анонимном» режиме.