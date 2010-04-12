Отож. Рисуют ВВП всего 2,4% в первом квартале 2019-го
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2019 14:51
Сибарит
Отож. Рисуют ВВП всего 2,4% в первом квартале 2019-го
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 03.05.2019 06.05.2019
починає діяти з: 06.05.2019 07.05.2019
100 дол. США 2648.0461 2649.5920
После полудня гривна отыграла 0.55 копейки.
Учитывая, что еще до полудня установилась стабильность, которая продлилась почти до 14, а итоговый курс оказался в середине весьма узкого диапазона котировок, можно сделать вывод, что большинство сделок было осуществлено именно в этот период. Можно предположить, что временное затишье было спровоцировано плановыми покупками регулятора. После 14 оказалось, что валюта в избытке, и котировки возобновили снижение. Судя по постепенному расширению спреда, это снижение происходит при значительно упавших оборотах.
ЗЫ Что-то у нас на сайте официальный курс НБУ завис в прошлом: https://finance.ua/ru/currency
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:07
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:09
ЧР Киев продажа 26.60 +/- 2 коп.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:11
Месяц назад еще писал, что устал уже на меняйле отмахиваться от этих фальшивомонетчиков мамкиных. Накупят фуфла через телегу и бегают потом по объявлениям о покупке.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Пон 06 тра, 2019 15:23
Есть такие обменники, что и через заднюю дверь выходят с деньгами
Додано: Пон 06 тра, 2019 16:06
Отборная петросянщина,кто-то верит в рост строительства на 25%,при том что жилое ст-во по их словам 91.8% год к году?
Все резко стали строить заводы и фабрики?
Дороги и мосты?
Перед выборами???
Они там наверное сами ржут как кони над этими перлами?
Но наверное оправдываются: не мы такие,жизнь такая)))
Самое смешное в этой циничной пропаганде,что мы движемся к дутым пузырям,реально экономика скукоживается,сворачивается,все налоги не добираются по сборам,откуда они взяли рост экономики?
Рост цен благодаря монополистам на овощи не учитывается,мол надо так же как и ВВП нарисовать инфляцию.
С другой стороны как может расти сельское хозяйство в первом квартале? Собрали бананы???
Рост не посчитали вместе с урожаем осенью?
Пшеница падает в цене,кукуруза,сахар,подсолнечное,всё навернулось вниз по ценам,а они рисуют рост с\х??
Да ребятки,интересно выходит,плюс НБУ гахнул всю планируемую прибыль за год в бюджет,ибо там пусто,но экономика по их словам растёт,а инфляция,особенно видно по овощам замедляется.Да догоняют по уровню интерпретации всех экономических данных чивокуню.
В прошлом году в июле засобирались нерезы из ОВГЗ,плюс аграрии стали получать авансы за урожай в гривне и курс поскакал с 26 на 28,в этом году зашли на 36 ярдов гривен настоящие или такие как в прошлом году?
Плюс в прошлом году летом НБУ слил 700 мио,будет он сливать в этом году,когда вот-вот все кредиторы начнут смотреть сериал слуга народа,но возьмут паузу в отношениях?
Так что низы по курсу сейчас переписываем,но никто не скажет на счёт психологии толпы,сначала бегут в одну сторону-южную,может придут новости по Привату(а они обязательно постучатся в валютные двери) и тогда стадо развернётся в другую сторону???
Так что решайте сами,дорого сейчас или стоит поиграть в рулетку под названием самый низкий курс года
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:22
В понедельник на межбанке все складывалось в пользу гривны, хотя периодически жизнь вносила свои коррективы в части выхода крупных покупателей валюты, «портивших» всю картину.
В целом, за день доллар просел с утренних 26,52/26,57 гривен до 26,40/26,44 к концу сессии с позитивным настроем игроков на дальнейшее снижение его стоимости.
Как и предполагалось — в самом начале сессии частично сработал фактор покупок «дочками» иностранных компаний валюты под репатриацию дивидендов. Спекулянты надеялись на этих, обычно достаточно сговорчивых по цене покупателей и в принципе — не ошиблись. Именно под них были выставлены начальные котировки 26,52/26,57 гривен с самого утра (это было выше пятничного закрытия в 26,48/26,51). Как только часть из них купило валюту, а другие более стойкие покупатели «не повелись» на уловки спекулянтов — курс начал падать. Уже к 11 часам доллар подешевел до 26,42/26,52 гривен, а к 12:00 снизился еще до 26,48/26,50. В этот момент на рынок вышли все основные покупатели. У них уже не было особого времени на «войну нервов» и дожимание продавцов. В пределах компромиссного для всех курса 26,48/26,50 — доллар простоял уже до самого окончания активной фазы торгов. После обеда преобладало небольшое предложение на фоне еще более низкого спроса, что придавило котировки до 26,475/26,495 в 14:00 и до 26,42/26,46 гривен к 16 часам.
В последний час сессии, спекулянты уже на минимальных объемах операций продавили курс до уровня 26,40/26,44. На этой отметке доллар и остановился к завершению торгов.
По информации участников рынка — значительную часть валюты продавали нерезиденты, обычно активно работающие с украинскими ОВГЗ, что дает нашему Министерству финансов и Нацбанку позитивный посыл перед завтрашним размещением облигаций на аукционе.Не особо были уперты сегодня и сами экспортеры.Чувствовалось, что им не хватает гривны для текущих хозяйственных операций, что тоже работало на укрепление нацвалюты.
Основными покупателями были крупные импортеры, хотя по некоторым догадкам участников рынка — поактивничал и Нацбанк в пределах своих стандартных 20 млн долларов в «анонимном» режиме.
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:32
somilitark
Не знаю як в інших місцях, а в Луцьку житлові новобудови ростуть як гриби. Рекламують з десяток житлових комплексів. Біля мене в центрі добудували другу чергу, готуються до третьої. Біля зд вокзалу цілий квартал зводять, десь метрів 10-15 від землі
Свобода слова - штука странная, слово влево - троллинг, слово вправо - флуд, скачок мысли - оффтоп.
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:53
Это прогноз НБУ - 2,4%
Сегодня МЕРТ дала прогноз на 1 квартал , там скормнее - 2,2%
Напоминаю в 4 кв рост составлил 3,5% а по итогам года 3,3%
Живите своим умом!
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