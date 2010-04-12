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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 тра, 2019 18:02
По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 06 тра, 2019 20:04
zzzzzz написав:
По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
А чего не вспомнили про замечательные "инвестиции(как мудро назвал их НБУ) в ОВГЗ" нерезидентов?
Именно эти заморские "инвестиции"(регулятор пробивает дно своими волшебными формулировками абсолютного зла и финансового геноцида) позволили НБУ затарится валютой.
Блин,думал какие лопухи чивокуни,берут под 7 с лишним процентов в валюте,а эти пошли дальше,10% в валюте по евробондам им мало драйва,давай 19 и больше давать в гривне на ярды баксов,реально жесть,про сложный процент даже не хочется думать,нарисуем номинальный ВВП,а потом отрапортуем о стратегии снижения госдолга
Востаннє редагувалось somilitark
в Пон 06 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 20:09
... отако, Сомика начитаєшся і вже знову хочеться змінити свої плани стосовно свого валютного портфелю, який планую 30/70 дол/грн...
- а тепер, хоч бери і навпаки формуй його 70/30
- але, я ж не флюгер!
полосатий
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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