По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
zzzzzz написав:По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
А чего не вспомнили про замечательные "инвестиции(как мудро назвал их НБУ) в ОВГЗ" нерезидентов? Именно эти заморские "инвестиции"(регулятор пробивает дно своими волшебными формулировками абсолютного зла и финансового геноцида) позволили НБУ затарится валютой. Блин,думал какие лопухи чивокуни,берут под 7 с лишним процентов в валюте,а эти пошли дальше,10% в валюте по евробондам им мало драйва,давай 19 и больше давать в гривне на ярды баксов,реально жесть,про сложный процент даже не хочется думать,нарисуем номинальный ВВП,а потом отрапортуем о стратегии снижения госдолга
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 06 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
... отако, Сомика начитаєшся і вже знову хочеться змінити свої плани стосовно свого валютного портфелю, який планую 30/70 дол/грн... - а тепер, хоч бери і навпаки формуй його 70/30 - але, я ж не флюгер! полосатий
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
А чего не вспомнили про замечательные "инвестиции(как мудро назвал их НБУ) в ОВГЗ" нерезидентов? Именно эти заморские "инвестиции"(регулятор пробивает дно своими волшебными формулировками абсолютного зла и финансового геноцида) позволили НБУ затарится валютой. Блин,думал какие лопухи чивокуни,берут под 7 с лишним процентов в валюте,а эти пошли дальше,10% в валюте по евробондам им мало драйва,давай 19 и больше давать в гривне на ярды баксов,реально жесть,про сложный процент даже не хочется думать,нарисуем номинальный ВВП,а потом отрапортуем о стратегии снижения госдолга