RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1104110511061107>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:02

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33155
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3276 раз.
Подякували: 6320 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:04

  zzzzzz написав:По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)


А чего не вспомнили про замечательные "инвестиции(как мудро назвал их НБУ) в ОВГЗ" нерезидентов?
Именно эти заморские "инвестиции"(регулятор пробивает дно своими волшебными формулировками абсолютного зла и финансового геноцида) позволили НБУ затарится валютой.
Блин,думал какие лопухи чивокуни,берут под 7 с лишним процентов в валюте,а эти пошли дальше,10% в валюте по евробондам им мало драйва,давай 19 и больше давать в гривне на ярды баксов,реально жесть,про сложный процент даже не хочется думать,нарисуем номинальный ВВП,а потом отрапортуем о стратегии снижения госдолга :evil:
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 06 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10465
З нами з: 30.12.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 20:09

... і будь тут мудрим ©

... отако, Сомика начитаєшся і вже знову хочеться змінити свої плани стосовно свого валютного портфелю, який планую 30/70 дол/грн...
- а тепер, хоч бери і навпаки формуй його 70/30 :roll:
- але, я ж не флюгер! :mrgreen: полосатий :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6246
З нами з: 19.10.15
Подякував: 436 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:52

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили $20,52 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 0,5% или на $0,1 млрд и из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ)


А чего не вспомнили про замечательные "инвестиции(как мудро назвал их НБУ) в ОВГЗ" нерезидентов?
Именно эти заморские "инвестиции"(регулятор пробивает дно своими волшебными формулировками абсолютного зла и финансового геноцида) позволили НБУ затарится валютой.
Блин,думал какие лопухи чивокуни,берут под 7 с лишним процентов в валюте,а эти пошли дальше,10% в валюте по евробондам им мало драйва,давай 19 и больше давать в гривне на ярды баксов,реально жесть,про сложный процент даже не хочется думать,нарисуем номинальный ВВП,а потом отрапортуем о стратегии снижения госдолга :evil:

https://twitter.com/_Smithchenko/status ... 5388809217
Lemberg
 
Повідомлень: 151
З нами з: 14.01.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:21

Lemberg
Для соміків то дуже складно, треба цифри думати та щось пам'ятати.
komp
1
 
Повідомлень: 7856
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2029 раз.
Подякували: 3049 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 23:59

  komp написав:Lemberg
Для соміків то дуже складно, треба цифри думати та щось пам'ятати.

там вообще коллапс системы: мама в Крыму, сам в Бердичеве, сын в Киеве.
жить захочешь - не так раскорячишься (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13982
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 4010 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:48

  Долярчик написав:... отако, Сомика начитаєшся і вже знову хочеться змінити свої плани стосовно свого валютного портфелю, який планую 30/70 дол/грн...
- а тепер, хоч бери і навпаки формуй його 70/30 :roll:
- але, я ж не флюгер! :mrgreen: полосатий :mrgreen:

Жартуєте, я б сказав так 95/5 д/г, як тільки Зе заступить на трон почнеться саме цікаве...
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 19.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сартонули -2 коп.
edgar_po
 
Повідомлень: 285
З нами з: 09.04.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04

  yustask написав:somilitark

Не знаю як в інших місцях, а в Луцьку житлові новобудови ростуть як гриби. Рекламують з десяток житлових комплексів. Біля мене в центрі добудували другу чергу, готуються до третьої. Біля зд вокзалу цілий квартал зводять, десь метрів 10-15 від землі

Построить и продать разные вещи. Строительство и ОВГЗ-два отличных способа отмывания денег,это да.
LuckyG
 
Повідомлень: 724
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:06

  Долярчик написав:... отако, Сомика начитаєшся і вже знову хочеться змінити свої плани стосовно свого валютного портфелю, який планую 30/70 дол/грн...
- а тепер, хоч бери і навпаки формуй його 70/30 :roll:
- але, я ж не флюгер! :mrgreen: полосатий :mrgreen:

Человек скорее всего под выборы зашёл на все в $ и не угадал. Но ещё не вечер,терпение-и все будет.
LuckyG
 
Повідомлень: 724
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1104110511061107>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nazarkino і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1452, 1453, 1454
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14536 1721940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 23:22
HolyTropic
Валютный рынок в мире 1 ... 660, 661, 662
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6619 1423946
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 10:09
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13333)
07.05.2019 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.