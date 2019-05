Додано: Вів 07 тра, 2019 09:41

В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.

В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.

Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.

Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.

Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.

Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.

Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.

Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.

Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.

Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.

«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.

По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.