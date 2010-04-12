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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1104110511061107

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем доброго утра )
Что на сегодняшний день толкает бакс вниз ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:31

Киев. Доллар продалжвет скатываться. Ещё -1коп вниз
StarkRE
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:41

108 000 миллионеров сменили страну пребывания

В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.
В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.
Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.
Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.
Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.
Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.
Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.
Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.
Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.
Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.
«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.
По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.
moniks
 
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