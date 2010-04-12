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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:41
108 000 миллионеров сменили страну пребывания
В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.
В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.
Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.
Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.
Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.
Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.
Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.
Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.
Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.
Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.
«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.
По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:00
Скоро снова за доллар будут бить в пятак
Стабильность это хорошо, но не нужно перегибать во вред экономике.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Онлайн уже по 26.5
Далеко впадемо ?
Ваші думки ?
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 26.43-26.53. 29.50-29.60
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:09
Всім доброго дня! Міцного здоров'ячка та гарної погоди!
У вівторок на валютному ринку ми очікуємо продовження активізації клієнтів та зростання статистики торгів.
За нашими розрахунками обсяги операцій складуть до 450 млн доларів при укладанні 480-570 угод. Ось основні причини такої ситуації:
1) Цейтнот у більшості клієнтів перед вихідним 9 травня (четвер). Компаніям потрібно встигнути провести всі свої зовнішньоекономічні операції за сьогодні та завтра, щоб потім «не загрузнути» з платежами і товарами в святковий четвер, а потенційно — і до наступного тижня. Справа в тому, що в п'ятницю ділова активність традиційно знизиться, а робоча субота для банків і клієнтів пройде без валютних торгів (НБУ відразу переніс ці суботні угоди і розрахунки на 13 травня). Тому у великих гравців майже не залишається часу на свої операції з валютою. Це збільшить їх активність на валютному ринку 7 і 8 травня;
2) Проведення сьогодні чергового розміщення Мінфіном України ОВДП (у гривні та в доларах) і розрахунки за купленим паперами завтра. Вже з вчорашнього дня нерезиденти були помічені на ринку з продажем валюти, що говорить про їх зацікавленість в аукціоні. Висока прибутковість гривневих ОВДП стимулює активний продаж валюти для їх купівлі з боку іноземців, що збільшить обсяги її пропозиції на торгах і спрацює на користь нацвалюти.
Надлишок пропозиції буде викуповувати Нацбанк, використовуючи „анонімний“ формат через Matching.
Спекулянти продовжать сьогодні працювати у форматі «в дві сторони», але періодично будуть намагатися зіграти „на пониження“. Вони розраховують на те, що іноземці будуть активно запасатися гривнею перед аукціоном і стануть більш поступливими в частині зниження валютних котирувань.
Але плани вітчизняних „купи-продай“ може порушити НБУ.У нього своє бачення щодо застосування цієї валюти і він може активно її викуповувати з ринку, не даючи тим самим обвалитися котируванням нижче порога в 26,25 гривень за долар.
Ми прогнозуємо на вівторок коридор по долару в межах 26,25-26,40 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів, в тому числі і Нацбанку.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,45 і продаж 26,55-26,70 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,45-26,50 гривень та продаж 26,579-26,70 гривень.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:15
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:15
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:35
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