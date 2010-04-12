Додано: Вів 07 тра, 2019 10:09

Всім доброго дня! Міцного здоров'ячка та гарної погоди!



У вівторок на валютному ринку ми очікуємо продовження активізації клієнтів та зростання статистики торгів.

За нашими розрахунками обсяги операцій складуть до 450 млн доларів при укладанні 480-570 угод. Ось основні причини такої ситуації:



1) Цейтнот у більшості клієнтів перед вихідним 9 травня (четвер). Компаніям потрібно встигнути провести всі свої зовнішньоекономічні операції за сьогодні та завтра, щоб потім «не загрузнути» з платежами і товарами в святковий четвер, а потенційно — і до наступного тижня. Справа в тому, що в п'ятницю ділова активність традиційно знизиться, а робоча субота для банків і клієнтів пройде без валютних торгів (НБУ відразу переніс ці суботні угоди і розрахунки на 13 травня). Тому у великих гравців майже не залишається часу на свої операції з валютою. Це збільшить їх активність на валютному ринку 7 і 8 травня;



2) Проведення сьогодні чергового розміщення Мінфіном України ОВДП (у гривні та в доларах) і розрахунки за купленим паперами завтра. Вже з вчорашнього дня нерезиденти були помічені на ринку з продажем валюти, що говорить про їх зацікавленість в аукціоні. Висока прибутковість гривневих ОВДП стимулює активний продаж валюти для їх купівлі з боку іноземців, що збільшить обсяги її пропозиції на торгах і спрацює на користь нацвалюти.



Надлишок пропозиції буде викуповувати Нацбанк, використовуючи „анонімний“ формат через Matching.



Спекулянти продовжать сьогодні працювати у форматі «в дві сторони», але періодично будуть намагатися зіграти „на пониження“. Вони розраховують на те, що іноземці будуть активно запасатися гривнею перед аукціоном і стануть більш поступливими в частині зниження валютних котирувань.

Але плани вітчизняних „купи-продай“ може порушити НБУ.У нього своє бачення щодо застосування цієї валюти і він може активно її викуповувати з ринку, не даючи тим самим обвалитися котируванням нижче порога в 26,25 гривень за долар.



Ми прогнозуємо на вівторок коридор по долару в межах 26,25-26,40 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів, в тому числі і Нацбанку.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,45 і продаж 26,55-26,70 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,45-26,50 гривень та продаж 26,579-26,70 гривень.