RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105110611071108>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:31

Киев. Доллар продалжвет скатываться. Ещё -1коп вниз
StarkRE
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:41

108 000 миллионеров сменили страну пребывания

В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.
В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.
Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.
Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.
Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.
Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.
Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.
Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.
Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.
Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.
«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.
По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.
moniks
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 27.08.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:00

Скоро снова за доллар будут бить в пятак :D

Стабильность это хорошо, но не нужно перегибать во вред экономике.
Rainbow
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:02

StarkRE

В пятницу увидим отскок наверх
dneprh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Онлайн уже по 26.5
Далеко впадемо ?
Ваші думки ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 27.02.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 26.43-26.53. 29.50-29.60
витя
 
Повідомлень: 267
З нами з: 05.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:09

Всім доброго дня! Міцного здоров'ячка та гарної погоди!

У вівторок на валютному ринку ми очікуємо продовження активізації клієнтів та зростання статистики торгів.
За нашими розрахунками обсяги операцій складуть до 450 млн доларів при укладанні 480-570 угод. Ось основні причини такої ситуації:

1) Цейтнот у більшості клієнтів перед вихідним 9 травня (четвер). Компаніям потрібно встигнути провести всі свої зовнішньоекономічні операції за сьогодні та завтра, щоб потім «не загрузнути» з платежами і товарами в святковий четвер, а потенційно — і до наступного тижня. Справа в тому, що в п'ятницю ділова активність традиційно знизиться, а робоча субота для банків і клієнтів пройде без валютних торгів (НБУ відразу переніс ці суботні угоди і розрахунки на 13 травня). Тому у великих гравців майже не залишається часу на свої операції з валютою. Це збільшить їх активність на валютному ринку 7 і 8 травня;

2) Проведення сьогодні чергового розміщення Мінфіном України ОВДП (у гривні та в доларах) і розрахунки за купленим паперами завтра. Вже з вчорашнього дня нерезиденти були помічені на ринку з продажем валюти, що говорить про їх зацікавленість в аукціоні. Висока прибутковість гривневих ОВДП стимулює активний продаж валюти для їх купівлі з боку іноземців, що збільшить обсяги її пропозиції на торгах і спрацює на користь нацвалюти.

Надлишок пропозиції буде викуповувати Нацбанк, використовуючи „анонімний“ формат через Matching.

Спекулянти продовжать сьогодні працювати у форматі «в дві сторони», але періодично будуть намагатися зіграти „на пониження“. Вони розраховують на те, що іноземці будуть активно запасатися гривнею перед аукціоном і стануть більш поступливими в частині зниження валютних котирувань.
Але плани вітчизняних „купи-продай“ може порушити НБУ.У нього своє бачення щодо застосування цієї валюти і він може активно її викуповувати з ринку, не даючи тим самим обвалитися котируванням нижче порога в 26,25 гривень за долар.

Ми прогнозуємо на вівторок коридор по долару в межах 26,25-26,40 гривень з активізацією роботи всіх учасників торгів, в тому числі і Нацбанку.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,25- 26,45 і продаж 26,55-26,70 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,45-26,50 гривень та продаж 26,579-26,70 гривень.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 862
З нами з: 14.09.13
Подякував: 142 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:15

  Igor3777 написав:Всем доброго утра )
Что на сегодняшний день толкает бакс вниз ?

Очередной аукцион валютных Овгз. Нерезы заходят
StarkRE
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:15

  stas_rst написав:Онлайн уже по 26.5
Далеко впадемо ?
Ваші думки ?

26 пробьём
StarkRE
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:35

  StarkRE написав:
  stas_rst написав:Онлайн уже по 26.5
Далеко впадемо ?
Ваші думки ?

26 пробьём

it's fantastic.
edgar_po
 
Повідомлень: 286
З нами з: 09.04.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1105110611071108>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1452, 1453, 1454
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14536 1722003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 тра, 2019 23:22
HolyTropic
Валютный рынок в мире 1 ... 660, 661, 662
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6619 1423959
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 10:09
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70697)
07.05.2019 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.