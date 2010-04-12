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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105110611071108

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 457
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
200
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:43

Осталось совсем ничего... каких то 50 коп
StarkRE
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53

  StarkRE написав:Осталось совсем ничего... каких то 50 коп


как и желающих покупать будет много.
Так что скорее всего топтание на месте ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:01

Для любителей сравнивать.
В этот же день ровно год назад (7.05.18) в Киеве доллар продавали 26,10-26,12.
Сегодня - пока 26,52 (но еще не вечер). Т.е. на 40 копеек выше.

В прошлом году дно было в районе 25,97.
Правда, в прошлом году не было такой толпы нерезидентов. Но и отдавать в прошлом году надо было гораздо меньше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я всё же купил у белок, по 26,46.
Упадёт - ещё куплю )
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:14

пару банок продають онлайн по 26.50
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.05.2019
грн за 100 доларів США 2634.70
Гривна укрепилась на солидные 15 копеек. Данный результат достигнут как за счет вчерашнего вечернего укрепления, так и за счет сегодняшней динамики. Сценарий торгов обычный для последнего времени - выход на равновесный уровень до 11, после чего начались равновесные торги.
НБУ план по закупкам выполнил.
Существенное сокращение остатков на коррсчетах произошло за счет операций НБУ. Существенно увеличился объем суточных сертификатов, а объем суточного рефинанса сократился вдвое. Казначейство и инкассаторы пытались играть на стороне ликвидности, но ничего существенного противопоставить НБУ не смогли.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.05.2019
Усього, млн дол. США 285.6
Как видим, в пятницу, наступившую сразу после понедельника, объем торгов оказался среднепятничным. Никаких намеков на ожидавшееся многими утроение объема. Ожидаемость события, а также нежелание замораживать деньги на длинные выходные, свели прогнозируемы эффект к нулю. Не исключено, что именно отложенные на целую неделю проекты обусловили укрепление в начале этой недели. С пятницы продажу перенесли, но надолго откладывать не получается. Особенно это касается инвесторов в облигации, у которых есть жесткие сроки - они вынуждены сейчас продать столько, сколько обычно растягивают на целую неделю. Так ли это, увидим опосля по оборотам за понедельник и вторник.
Сибарит
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