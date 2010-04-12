Додано: Вів 07 тра, 2019 11:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

07.05.2019

грн за 100 доларів США 2634.70

Гривна укрепилась на солидные 15 копеек. Данный результат достигнут как за счет вчерашнего вечернего укрепления, так и за счет сегодняшней динамики. Сценарий торгов обычный для последнего времени - выход на равновесный уровень до 11, после чего начались равновесные торги.

НБУ план по закупкам выполнил.

Существенное сокращение остатков на коррсчетах произошло за счет операций НБУ. Существенно увеличился объем суточных сертификатов, а объем суточного рефинанса сократился вдвое. Казначейство и инкассаторы пытались играть на стороне ликвидности, но ничего существенного противопоставить НБУ не смогли.



Продаж валюти на міжбанківському ринку

03.05.2019

Усього, млн дол. США 285.6

Как видим, в пятницу, наступившую сразу после понедельника, объем торгов оказался среднепятничным. Никаких намеков на ожидавшееся многими утроение объема. Ожидаемость события, а также нежелание замораживать деньги на длинные выходные, свели прогнозируемы эффект к нулю. Не исключено, что именно отложенные на целую неделю проекты обусловили укрепление в начале этой недели. С пятницы продажу перенесли, но надолго откладывать не получается. Особенно это касается инвесторов в облигации, у которых есть жесткие сроки - они вынуждены сейчас продать столько, сколько обычно растягивают на целую неделю. Так ли это, увидим опосля по оборотам за понедельник и вторник.