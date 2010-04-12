Додано: Вів 07 тра, 2019 11:32

когда долго сидишь на заборе, можно упасть и повредить себе чё нибудь

представляю ажиотаж, когда чуток вверх пойдёт курс



что этим нерезам надо? у нас что, намазано сгущёнкой?

ОВДП под 19% ?

оправдывает себя при курсе 28,5?

они же в гривну заходят, а будут выходить пусть с процентами но при курсе под 29?

какой резон?

непуганые резиденты, чесслово

не пугает денационализация Привата, война на востоке Украины, не пугают такие высокиме проценты (признак того, что не всё то так чики - пуки у навс



имхо, обратный процесс этого маятника мы ощутим (спрос на баксевор взетит , когда эти вкладчики в гривневые ОВДП будут выходить из них, или проценты получать. когда только проценты, то это нек будет давить на МБ. Но так рисковать, как они, я бы не стал. При нашем всём том.

безрассудство, вот что это.