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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:53
как и желающих покупать будет много.
Так что скорее всего топтание на месте ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:01
Для любителей сравнивать.
В этот же день ровно год назад (7.05.18) в Киеве доллар продавали 26,10-26,12.
Сегодня - пока 26,52 (но еще не вечер). Т.е. на 40 копеек выше.
В прошлом году дно было в районе 25,97.
Правда, в прошлом году не было такой толпы нерезидентов. Но и отдавать в прошлом году надо было гораздо меньше.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я всё же купил у белок, по 26,46.
Упадёт - ещё куплю )
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:14
пару банок продають онлайн по 26.50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:18
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.05.2019
грн за 100 доларів США 2634.70
Гривна укрепилась на солидные 15 копеек. Данный результат достигнут как за счет вчерашнего вечернего укрепления, так и за счет сегодняшней динамики. Сценарий торгов обычный для последнего времени - выход на равновесный уровень до 11, после чего начались равновесные торги.
НБУ план по закупкам выполнил.
Существенное сокращение остатков на коррсчетах произошло за счет операций НБУ. Существенно увеличился объем суточных сертификатов, а объем суточного рефинанса сократился вдвое. Казначейство и инкассаторы пытались играть на стороне ликвидности, но ничего существенного противопоставить НБУ не смогли.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.05.2019
Усього, млн дол. США 285.6
Как видим, в пятницу, наступившую сразу после понедельника, объем торгов оказался среднепятничным. Никаких намеков на ожидавшееся многими утроение объема. Ожидаемость события, а также нежелание замораживать деньги на длинные выходные, свели прогнозируемы эффект к нулю. Не исключено, что именно отложенные на целую неделю проекты обусловили укрепление в начале этой недели. С пятницы продажу перенесли, но надолго откладывать не получается. Особенно это касается инвесторов в облигации, у которых есть жесткие сроки - они вынуждены сейчас продать столько, сколько обычно растягивают на целую неделю. Так ли это, увидим опосля по оборотам за понедельник и вторник.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:27
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма.
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
02.05.2019 389,58 26,5572 0,06450 27,1184 -0,0051
03.05.2019 518,89 26,4805 -0,0768 27,1108 -0,0076
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,006138(-0,072247). Курс йшов ДОДОЛУ. Падало в середньому по 0,6138 копійки за добу. Це більше ніж на порядок поільніше ніж падало на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,006360(-0,007421). СерРічна падала на тижні в середньому по 0,6360 копійки за добу. Це в 1,17 рази повільніше минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 908,4695(3056,8835). Впали, бо всього 2 робочі доби. А от середні середньодобові оберти за тиждень ДУЖЕ ВПАЛИ: 454,23(611,38) млн. Впали на 157,15 млн, або на 25.70 відсотка. Вперше цього року вони були меньшими за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 531,45(533,38). Які самі впали на 1,93 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Оберти не просто святкові, а СВЯТКОВІ!
СерРічна зважена - 27,110833. СерРічна десь на 2,9 відсотка вища за поточний МБ. Купувати доляр має сенс. На поточних торгах МБ впав майже до мінімумів березня цього року.
ВО
Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 07 тра, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
когда долго сидишь на заборе, можно упасть и повредить себе чё нибудь
представляю ажиотаж, когда чуток вверх пойдёт курс
что этим нерезам надо? у нас что, намазано сгущёнкой?
ОВДП под 19% ?
оправдывает себя при курсе 28,5?
они же в гривну заходят, а будут выходить пусть с процентами но при курсе под 29?
какой резон?
непуганые резиденты, чесслово
не пугает денационализация Привата, война на востоке Украины, не пугают такие высокиме проценты (признак того, что не всё то так чики - пуки у навс
имхо, обратный процесс этого маятника мы ощутим (спрос на баксевор взетит , когда эти вкладчики в гривневые ОВДП будут выходить из них, или проценты получать. когда только проценты, то это нек будет давить на МБ. Но так рисковать, как они, я бы не стал. При нашем всём том.
безрассудство, вот что это.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:47
Yuri_61
Когда вы двигатет миллиардами долларов в своем инветсиционном портфеле, можно без риска для бизнеса "поиграть в рулетку" на пару долларов.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:48
По 29 никто из таких вкладчиков выходить не собирается.
Потому может какой-то и вывод вырисовывается ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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