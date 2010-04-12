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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1106110711081109

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:54

Альфа онлнай 26.45
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:02

  Igor3777 написав:А я всё же купил у белок, по 26,46.
Упадёт - ещё куплю )


Докупил у миняйло по 52
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:03

  edgar_po написав:
  StarkRE написав:
  stas_rst написав:Онлайн уже по 26.5
Далеко впадемо ?
Ваші думки ?

26 пробьём

it's fantastic.

Согласен, сезонный разворот уже близко.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:08

Кор счета 47,6 млрд ( -9,5 млрд )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:08

  hamster bear написав:Yuri_61

Когда вы двигатет миллиардами долларов в своем инветсиционном портфеле, можно без риска для бизнеса "поиграть в рулетку" на пару долларов.

Когда они двигают миллиардами то не вкладывают в рисковые активы без уверенности в профите (так и наворотили ярды) а вы будете покупать у белки дешевле, потом еще дешевле и еще ... и молиться чтобы гривна обесценилась...
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:21

  Rainbow написав:Скоро снова за доллар будут бить в пятак :D

Стабильность это хорошо, но не нужно перегибать во вред экономике.

Что здесь не понятного, чувак пост сдаёт, что б потом говорить "а при мне было 25":-D
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:25

  komp написав:Lemberg
Для соміків то дуже складно, треба цифри думати та щось пам'ятати.


https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKYr ... BvSlh5D0E-

Думать цифры это как?

Под 6% размещались?

Точно?
Или пенсионеры не помнят даже про вчерашний день? тогда вопросов не имею,вам простительно :lol:

А ещё был летний в августе выпуск,который досрочно погасили,там вышло 16% годовых,но после 19% при укрепляющейся гривне,согласен,это было слабо даже для азирова,выше чем 7.5% у него не было,а у этих есть 19.5% плюс ревальвация,даёшь рекорды,а потом удивляемся кратным девалам,но там включают вечную плстинку:потеря территорий,АТО и прочее отбеливание неуков :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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