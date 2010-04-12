Когда вы двигатет миллиардами долларов в своем инветсиционном портфеле, можно без риска для бизнеса "поиграть в рулетку" на пару долларов.
Когда они двигают миллиардами то не вкладывают в рисковые активы без уверенности в профите (так и наворотили ярды) а вы будете покупать у белки дешевле, потом еще дешевле и еще ... и молиться чтобы гривна обесценилась...
Точно? Или пенсионеры не помнят даже про вчерашний день? тогда вопросов не имею,вам простительно
А ещё был летний в августе выпуск,который досрочно погасили,там вышло 16% годовых,но после 19% при укрепляющейся гривне,согласен,это было слабо даже для азирова,выше чем 7.5% у него не было,а у этих есть 19.5% плюс ревальвация,даёшь рекорды,а потом удивляемся кратным девалам,но там включают вечную плстинку:потеря территорий,АТО и прочее отбеливание неуков
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.