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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:34
greenozon написав:
Альфа онлнай 26.45
Приват ждобится( 26,6
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StarkRE
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:45
StarkRE написав: greenozon написав:
Альфа онлнай 26.45
Приват ждобится( 26,6
Уже в альфе 26.40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
до інших іноземних валют – о 17-00 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
дата розрахунку: 06.05.2019 07.05.2019
починає діяти з: 07.05.2019 08.05.2019
100 дол. США 2649.5920 2634.0020
После полудня гривна укрепилась еще на 0.7 копейки, что вполне ожидаемо и соответствует традиционному графику активности торгов и отсутствию сколь-нибудь значимой динамики.
Если смотреть год к году, нынешний официальный курс доллара на 8 мая всего на 5 копеек выше прошлогоднего. Низковато ушли.
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Сибарит
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:11
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
до інших іноземних валют – о 17-00 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
дата розрахунку: 06.05.2019 07.05.2019
починає діяти з: 07.05.2019 08.05.2019
100 дол. США 2649.5920 2634.0020
После полудня гривна укрепилась еще на 0.7 копейки, что вполне ожидаемо и соответствует традиционному графику активности торгов и отсутствию сколь-нибудь значимой динамики.
Если смотреть год к году, нынешний официальный курс доллара на 8 мая всего на 5 копеек выше прошлогоднего. Низковато ушли.
ОВГЗ стали доступнее для нерезидентов+ушел фактор неопределенности перед выборами Президента.
Заробитчане+, относительное спокойствие на Востоке
Такое затишье. Можем и еще чуть припасть ситуативно.
Понятно, что это временно.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Навуходоносор
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:29
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тот самый
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:33
edgar_po написав:
вот завтра и посмотрим на курс 26.28. Если прогноз сбудется, будем читать дальше
прогноз на сегодня "немного" не исполнился, посмотрим завтра.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:42
В обед пошли покупки на миняйле ...прием и продажа поднялись на пару копеек...прием был в полдень 43-45 , сейчас 45-47
Живите своим умом!
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:49
Вдалось взяти в касі банку по 26,48. Базар менше 55 віддавати не хоче.
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twin
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:00
Рыжик не в ту сторону прыгнул под закрытие
Живите своим умом!
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