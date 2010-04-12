RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1107110811091110

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:34

  greenozon написав:Альфа онлнай 26.45

Приват ждобится( 26,6
StarkRE
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:45

  StarkRE написав:
  greenozon написав:Альфа онлнай 26.45

Приват ждобится( 26,6

Уже в альфе 26.40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8289
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6045 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
до інших іноземних валют – о 17-00 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
дата розрахунку: 06.05.2019 07.05.2019
починає діяти з: 07.05.2019 08.05.2019
100 дол. США 2649.5920 2634.0020
После полудня гривна укрепилась еще на 0.7 копейки, что вполне ожидаемо и соответствует традиционному графику активности торгов и отсутствию сколь-нибудь значимой динамики.
Если смотреть год к году, нынешний официальный курс доллара на 8 мая всего на 5 копеек выше прошлогоднего. Низковато ушли.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3837
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
4
4
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:11

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
до інших іноземних валют – о 17-00 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
дата розрахунку: 06.05.2019 07.05.2019
починає діяти з: 07.05.2019 08.05.2019
100 дол. США 2649.5920 2634.0020
После полудня гривна укрепилась еще на 0.7 копейки, что вполне ожидаемо и соответствует традиционному графику активности торгов и отсутствию сколь-нибудь значимой динамики.
Если смотреть год к году, нынешний официальный курс доллара на 8 мая всего на 5 копеек выше прошлогоднего. Низковато ушли.

ОВГЗ стали доступнее для нерезидентов+ушел фактор неопределенности перед выборами Президента.
Заробитчане+, относительное спокойствие на Востоке
Такое затишье. Можем и еще чуть припасть ситуативно.
Понятно, что это временно.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 21.09.13
Подякував: 724 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:29

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... mvf-v.html
тот самый
 
Повідомлень: 33
З нами з: 12.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:33

  edgar_po написав:
  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody


вот завтра и посмотрим на курс 26.28. Если прогноз сбудется, будем читать дальше :D


прогноз на сегодня "немного" не исполнился, посмотрим завтра.
edgar_po
 
Повідомлень: 287
З нами з: 09.04.16
Подякував: 17 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:42

В обед пошли покупки на миняйле ...прием и продажа поднялись на пару копеек...прием был в полдень 43-45 , сейчас 45-47
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33162
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3276 раз.
Подякували: 6321 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вдалось взяти в касі банку по 26,48. Базар менше 55 віддавати не хоче.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2879
З нами з: 19.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:00

Рыжик не в ту сторону прыгнул под закрытие :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33162
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3276 раз.
Подякували: 6321 раз.
 
Профіль
18
2
2
  #<1 ... 1107110811091110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1453, 1454, 1455
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14541 1722301
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 15:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 660, 661, 662
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6619 1423974
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 10:09
maksimus silvestris
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.