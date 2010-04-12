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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1108110911101111

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:09

  zzzzzz написав:Рыжик не в ту сторону прыгнул под закрытие :mrgreen:

подскользнулся...
pppman
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:10

  zzzzzz написав:Рыжик не в ту сторону прыгнул под закрытие :mrgreen:

Походу завтра також вниз, в банках буде по 26,40(35) а от після обіду можуть бути варіанти, рижик..))
twin
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:11

  Навуходоносор написав: относительное спокойствие на Востоке
Такое затишье.

Диванным востоковедам на заметку.!
Что-бы понимать ,что там происходит,предлагаю записаться в волонтёрский корпус военного госпиталя -помогать носилки катать .Там инфа будет достоверней ОБСа-(одна баба сказала).
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:32

Пристегните ремни. 2-го транша не будет.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:34

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:В обед пошли покупки на миняйле ...прием и продажа поднялись на пару копеек...прием был в полдень 43-45 , сейчас 45-47

В обед на наличке действительно чуть подпрыгнули. Именно Рыжик. Но потом опять откатились вниз.


Да вижу.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:08

Прошу пораду: як правильно із зарплатної/пенсійної Ощадбанку (КДВ) вивести без % на ПриватУНІ, Моно, Конкорд, ТАС ??? Треба конвертнути онлайн. Є доріжки ?
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:13

В этот вторник гривна продолжила свое укрепление на валютном рынке. Сработали практически все факторы, которые описывались в нашем утреннем прогнозе.

Во-первых — активно продавали валюту нерезиденты, что говорит о их повышенном интересе к сегодняшнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В среду им предстоит рассчитаться за купленные облигации и это обеспечивает дополнительное предложение валюты как на сегодняшних торгах, так и потенциально — завтра. Рост предложения работает на укрепление нацвалюты;

Во-вторых — крупные экспортеры нуждались в гривне, что заставляло их активно продавать валюту для финансирования своих текущих производственных затрат. На фоне роста предложения — покупатели не спешили с заключением сделок, торгуясь до последнего. Это отразилось на общей динамике по курсу и в целом — на настроениях участников межбанка. На рынке сформировался тренд на укрепление позиций гривны;

В-третьих — сработал психологический фактор приближения выходного дня на фоне снижения котировок. С одной стороны, это подталкивало продавцов к быстрой продаже валюты (опасались ее дальнейшего снижения), а с другой — основные покупатели достаточно спокойно закрыли свои объемы по приемлемому для них курсу, оставив часть продавцов на пустеющем рынке. Это обвалило котировки еще ниже во второй половине дня, чем активно пользовались спекулянты, играя «на понижение» после обеда.

Как мы и предполагали — был замечен со скупкой доллара и НБУ. Он «анонимно» выкупил не менее 20 млн долларов по цене 26,40 гривен почти в начале активной фазы сессии. Замирание курса в пределах 26,31/26,34 практически с полудня и до 16 часов многие участники торгов также связывали с действиями регулятора в предобеденное и послеобеденное время.

В результате — за вторник доллар подешевел с утренних 26,40/26,43 гривен до 26,28/26,32 к концу дня.

Ход торгов:

Стартовав с практически вчерашних 26,40/26,43 гривен за доллар — курс под напором предложения - быстро просел до 26,33/26,36 гривен к 11 часам. Причем, НБУ оперативно купил более 20 млн по 26,40 гривен и этим частично поддержал доллар. Но как только регулятор завершил свою скупку валюты — котировки пошли вниз. К 12 часам доллар просел до 26,32/26,35 гривен, а потом практически до 16 часов простоял в пределах 26,31/26,34 гривен. Многие это связывали с точечными покупками как крупных импортеров (выжидали оптимально низких котировок), так и действиями Нацбанка. Завершилась сессия уровнем 26,28/26,32 гривен за доллар, что уже было делом рук спекулянтов, игравших «на понижение».
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:19

Украина в за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,8%

Украина за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,8%
Металлургические предприятия Украины в январе-апреле 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $3 млрд 180,197 млн ($3 млрд 488,042 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 19,44% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,57% за первые четыре месяца прошлого года.

В апреле поступления от экспорта черных металлов составляли $764,499 млн.

Кроме того, Украина в январе-апреле-2019 снизила экспорт металлоизделий на 2,2% - до $343,760 млн. В апреле их поставлено на $87,056 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:38

Как прошел аукцион, есть информация?
asti
 
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