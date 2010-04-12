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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:45
Если бы завтра были погашения, на безнале так бы не упали-завтрашняя гривна была бы учтена в сегодняшнем аукционе. А так пришлось лить на обмен. В первые полтора часа работы межбанка было продано 60млн долл. Завтра такой необходимости уже не будет.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:51
Бізнес зможе репатріювати дивіденди на суму до 12 млн євро на місяць
07.05.2019
прес-реліз
У межах валютної лібералізації Національний банк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць. Дане послаблення не буде критичним для збереження макрофінансової стабільності. Водночас воно сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.
Це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року. У лютому Національний банк разом із запровадженням близько 30 інших валютних послаблень збільшив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 млн дол. США до 7 млн євро на місяць.
Відповідні зміни щодо збільшення ліміту на репатріацію дивідендів затверджені постановою Правління Національного банку України №66 від 07 травня 2019 року "Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті". Вона набуває чинності з 08 травня 2019 року.
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
денег мвф не будет в 2019. Как это отразится на курсе, учитывая огромные выплаты в 2019?
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