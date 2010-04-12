zzzzzz написав:Итоги аукциона который состоялся сегодня. Всего привлечено 10,9 млрд.грн. Из них : гривна - 6,514 млрд доллар - 165,5 млн Завтра ПОГАШЕНИЙ НЕТ Ставки размещения по гривне 119 дней - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 182 дня - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 354 дня - 18,5% 511 дней - 18% ( -0,25 п.п ) 770 дней - 17,95% ( -0,05 п.п. ) 1568 дня - 16% По доллару без именений 526 - 7,25% 456 и 470 дней с правом досрочного погашения - 3,85% https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Если бы завтра были погашения, на безнале так бы не упали-завтрашняя гривна была бы учтена в сегодняшнем аукционе. А так пришлось лить на обмен. В первые полтора часа работы межбанка было продано 60млн долл. Завтра такой необходимости уже не будет.
Бізнес зможе репатріювати дивіденди на суму до 12 млн євро на місяць 07.05.2019 прес-реліз
У межах валютної лібералізації Національний банк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць. Дане послаблення не буде критичним для збереження макрофінансової стабільності. Водночас воно сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.
Це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року. У лютому Національний банк разом із запровадженням близько 30 інших валютних послаблень збільшив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 млн дол. США до 7 млн євро на місяць.
Відповідні зміни щодо збільшення ліміту на репатріацію дивідендів затверджені постановою Правління Національного банку України №66 від 07 травня 2019 року "Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті". Вона набуває чинності з 08 травня 2019 року.
zzzzzz написав:Итоги аукциона который состоялся сегодня. Всего привлечено 10,9 млрд.грн. Из них : гривна - 6,514 млрд доллар - 165,5 млн Завтра ПОГАШЕНИЙ НЕТ Ставки размещения по гривне 119 дней - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 182 дня - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 354 дня - 18,5% 511 дней - 18% ( -0,25 п.п ) 770 дней - 17,95% ( -0,05 п.п. ) 1568 дня - 16% По доллару без именений 526 - 7,25% 456 и 470 дней с правом досрочного погашения - 3,85% https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Если бы завтра были погашения, на безнале так бы не упали-завтрашняя гривна была бы учтена в сегодняшнем аукционе. А так пришлось лить на обмен. В первые полтора часа работы межбанка было продано 60млн долл. Завтра такой необходимости уже не будет.