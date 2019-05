Додано: Вів 07 тра, 2019 20:52

Интересно бы глянуть по прошлому году - тоже на спаде курса доллара вкладывались нерезиденты в ОВГЗ гривневые так активно? именно разницу почувствовать

"The quieter you become, the more you are able to hear"