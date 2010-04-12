zzzzzz написав:Итоги аукциона который состоялся сегодня. Всего привлечено 10,9 млрд.грн. Из них : гривна - 6,514 млрд доллар - 165,5 млн Завтра ПОГАШЕНИЙ НЕТ Ставки размещения по гривне 119 дней - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 182 дня - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 354 дня - 18,5% 511 дней - 18% ( -0,25 п.п ) 770 дней - 17,95% ( -0,05 п.п. ) 1568 дня - 16% По доллару без именений 526 - 7,25% 456 и 470 дней с правом досрочного погашения - 3,85% https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Если бы завтра были погашения, на безнале так бы не упали-завтрашняя гривна была бы учтена в сегодняшнем аукционе. А так пришлось лить на обмен. В первые полтора часа работы межбанка было продано 60млн долл. Завтра такой необходимости уже не будет.
Бізнес зможе репатріювати дивіденди на суму до 12 млн євро на місяць 07.05.2019 прес-реліз
У межах валютної лібералізації Національний банк підвищив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць. Дане послаблення не буде критичним для збереження макрофінансової стабільності. Водночас воно сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні.
Це вже друге збільшення ліміту упродовж цього року. У лютому Національний банк разом із запровадженням близько 30 інших валютних послаблень збільшив ліміт на репатріацію дивідендів з 7 млн дол. США до 7 млн євро на місяць.
Відповідні зміни щодо збільшення ліміту на репатріацію дивідендів затверджені постановою Правління Національного банку України №66 від 07 травня 2019 року "Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті". Вона набуває чинності з 08 травня 2019 року.
zzzzzz написав:Итоги аукциона который состоялся сегодня. Всего привлечено 10,9 млрд.грн. Из них : гривна - 6,514 млрд доллар - 165,5 млн Завтра ПОГАШЕНИЙ НЕТ Ставки размещения по гривне 119 дней - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 182 дня - 18,5% ( -0,5 п.п. ) 354 дня - 18,5% 511 дней - 18% ( -0,25 п.п ) 770 дней - 17,95% ( -0,05 п.п. ) 1568 дня - 16% По доллару без именений 526 - 7,25% 456 и 470 дней с правом досрочного погашения - 3,85% https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv
Если бы завтра были погашения, на безнале так бы не упали-завтрашняя гривна была бы учтена в сегодняшнем аукционе. А так пришлось лить на обмен. В первые полтора часа работы межбанка было продано 60млн долл. Завтра такой необходимости уже не будет.
somilitark написав:Они там наверное сами ржут как кони над этими перлами? Но наверное оправдываются: не мы такие,жизнь такая))) Самое смешное в этой циничной пропаганде,что мы движемся к дутым пузырям,реально экономика скукоживается,сворачивается,все налоги не добираются по сборам,откуда они взяли рост экономики?
Ох вже ці бабусі біля під"їзду наговорять різного, а потім у когось карул :
Зростання ВВП України за 2018 рік є історичним рекордом — фінансист
Україну можна привітати ще із одною перемогою – зростання ВВП за 2018 рік є історичним рекордом за останні 7 років. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний експерт Ради НБУ, фінансист Віталій Шапран. «Навіть не важливо яку оцінку опублікує Держстат у березні 2019 року, чи 3,4% (яка була анонсована президентом у січні 2019 року і яка була опублікована у Інфляційному звіті НБУ у січні 2018 року), чи 3,1% яка була опублікована у грудні в рамках консенсус-прогнозу Мінекономіки», — написав він. За його словами, останній раз ВВП зростав більш вищими темпами в Україні тільки у 2011 році – на 5,5%. «Так що, друзі, своєрідний рекорд вже можна фіксувати», — підсумував він. https://minfin.com.ua/ua/2019/01/16/36381150/ https://news.finance.ua/ua/news/-/44610 ... nfografika
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.