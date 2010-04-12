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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:43

Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019
198Le
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:12

Василь-Рівне
А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"

Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?
Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"
Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.
Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?
Или только яйца?
А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей "мудрой" работать за границу.

https://t.co/RsWYUnQ9SL

А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?
Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали?
Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?
Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?
Мне нравится музыка ревала,она успокаивает,пусть побольше поднимет голову импорт,и пригорюнится экспорт,а если что,то ставку можно и 25% годовых сделать,только потом не нойте,что опять кратность подкралась незаметно(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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