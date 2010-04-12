Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )
По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:43
Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )
По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019
Додано: Вів 07 тра, 2019 22:12
Василь-Рівне
А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"
Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?
Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"
Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.
Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?
Или только яйца?
А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей эффективной экономической политикой работать за границу.
А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?
Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали и мудрая украинская фемида решила исправиться и восстановить справедливость?
Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?
Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?
Мне нравится музыка ревала,она успокаивает,пусть побольше поднимет голову импорт,и пригорюнится экспорт,а если что,то ставку можно и 25% годовых сделать,только потом не нойте,что опять кратность подкралась незаметно(((
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 07 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 07 тра, 2019 22:39
за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...
это работодатели...
Додано: Вів 07 тра, 2019 22:48
Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату ....
Живите своим умом!
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