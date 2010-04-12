RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:43

Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019
198Le
 
Повідомлень: 183
З нами з: 30.01.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:12

Василь-Рівне
А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"

Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?
Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"
Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.
Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?
Или только яйца?
А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей эффективной экономической политикой работать за границу.

https://t.co/RsWYUnQ9SL

А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?
Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали и мудрая украинская фемида решила исправиться и восстановить справедливость?
Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?
Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?
Мне нравится музыка ревала,она успокаивает,пусть побольше поднимет голову импорт,и пригорюнится экспорт,а если что,то ставку можно и 25% годовых сделать,только потом не нойте,что опять кратность подкралась незаметно(((
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 07 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10467
З нами з: 30.12.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:39

  moniks написав:В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.
В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.
Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.
Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.
Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.
Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.
Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.
Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.
Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.
Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.
«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.
По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.

за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...
это работодатели...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5555
З нами з: 20.11.08
Подякував: 67 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:48

  198Le написав:Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019


Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату ....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33178
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3278 раз.
Подякували: 6326 раз.
 
Профіль
18
2
2
  #<1 ... 1110111111121113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1453, 1454, 1455
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14543 1722624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 21:55
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6621 1424139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 19:41
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273521
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (559)
08.05.2019 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.