#<1 ... 1110111111121113 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458 1. меньше 27 25% 113 2. 27 - 28.50 44% 201 3. 28.50 - 30 21% 96 4. 30-35 5% 24 5. больше 35 5% 24 Всього голосів : 458 Додано: Вів 07 тра, 2019 21:43 Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )



По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019

А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"



Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?

Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"

Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.

Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?

Или только яйца?

А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей эффективной экономической политикой работать за границу.



А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?

Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали и мудрая украинская фемида решила исправиться и восстановить справедливость?

Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?

Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?

Повідомлень: 10467 З нами з: 30.12.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:39 moniks написав: В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.

В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.

Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.

Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.

Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.

Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.

Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.

Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.

Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.

Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.

«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.

за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...

это работодатели...

Повідомлень: 5555 З нами з: 20.11.08 Подякував: 67 раз. Подякували: 1376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:48 198Le написав: Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )



