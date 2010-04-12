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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1111111211131114> Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458 1. меньше 27 25% 113 2. 27 - 28.50 44% 201 3. 28.50 - 30 21% 96 4. 30-35 5% 24 5. больше 35 5% 24 Всього голосів : 458 Додано: Вів 07 тра, 2019 21:43 Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )



По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019 198Le Повідомлень: 184 З нами з: 30.01.14 Подякував: 6 раз. Подякували: 32 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:12 Василь-Рівне

А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"



Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?

Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"

Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.

Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?

Или только яйца?

А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей эффективной экономической политикой работать за границу.



https://t.co/RsWYUnQ9SL



А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?

Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали и мудрая украинская фемида решила исправиться и восстановить справедливость?

Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?

Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?

Мне нравится музыка ревала,она успокаивает,пусть побольше поднимет голову импорт,и пригорюнится экспорт,а если что,то ставку можно и 25% годовых сделать,только потом не нойте,что опять кратность подкралась незаметно((( А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?Или только яйца?А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей эффективной экономической политикой работать за границу.А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали и мудрая украинская фемида решила исправиться и восстановить справедливость?Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?Мне нравится музыка ревала,она успокаивает,пусть побольше поднимет голову импорт,и пригорюнится экспорт,а если что,то ставку можно и 25% годовых сделать,только потом не нойте,что опять кратность подкралась незаметно((( Востаннє редагувалось somilitark в Вів 07 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 2 разів. Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 10467 З нами з: 30.12.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 2043 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:39 moniks написав: В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.

В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.

Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.

Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.

Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.

Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.

Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.

Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.

Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.

Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.

«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.

По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну. В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.

за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...

это работодатели... за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...это работодатели... edvardd

Повідомлень: 5555 З нами з: 20.11.08 Подякував: 67 раз. Подякували: 1376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:48 198Le написав: Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )



По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019 - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019



Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату .... Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату .... Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33180 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3278 раз. Подякували: 6329 раз. Профіль 18 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 05:54 zzzzzz написав: asti

Я ссылку внизу поста для чего привел ? Я ссылку внизу поста для чего привел ? у меня не открываются doxc-файлы на телефоне) у меня не открываются doxc-файлы на телефоне) asti Повідомлень: 505 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 06:00 Re: Валютный рынок в контексте ДС somilitark написав: А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?" А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"

Конче необхідно!!! Тому я жодним словом Вас не обізвав в попередньому повідомленні і взагалі не переходив на особистості на відміну від Вашого відвертого хамства в цьому.

somilitark написав: Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"

Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"

Ми є роботодавцями і кожен рік, або декілька разів на рік підвищуємо зарплати своїм працівникам і не тому, що вони бастують чи просять, просто мені соромно платити низьку зарплату, орієнтуюсь на зарплату економіста в банку для простого офісного працівника.

somilitark написав: А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!!

Навіщо постити відверту панікерську брехню? Укрзалізниця отримала в 2018 р. 209000000 грн прибутку.

somilitark написав: Вы овощи покупали в последние месяцы? Вы овощи покупали в последние месяцы?

Так і кожен рік є сезонне підвищення цін, особливо на ті овочі, які не вродили в попередньому. А раз Ви згадали Януковича, то освіжу Вам пам"ять - за нього картопля (основний овоч в меню українця) коштувала 8 грн, а долар також 8 грн, тобто 1$, а зараз 10 грн, тобто 0,37$ і це при тому, що зарплати на даний час вже майже такі як були тоді і це стосується всіх овочів. Сказати причину чому овочі подешевшали, але ні - думайте сам.

zzzzzz написав: Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату .... Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату ....

Держстат поганий, все погане, от сиджу і думаю - що таких людей тримає тут, в Україні, яким все, куди не плюнь погано? Діючий Президент про таких сказав - їм тризуб на Кремль повісь, то вони скажуть криво

P.S. Колись і я сумнівався в методиках Держстату і вирішив більш докладно вивчити їх - як вник, то зрозумів наскільки там все складно, непросто і науково-математично обгрунтовано - рекомендую до вивчення, тоді і пропадуть такі бездумні та огульні заяви. Їх даними користуються ВСІ без виключення солідні іноземні економічні контори і у спеціалістів та науковців екстра класу по економіці не виникає фундаментальних питань ні до методик, ні до результатів їх досліджень, а дрібні нестиковки, які існують в межах статистичної похибки, є у любій науці. Конче необхідно!!! Тому я жодним словом Вас не обізвав в попередньому повідомленні і взагалі не переходив на особистості на відміну від Вашого відвертого хамства в цьому.Ми є роботодавцями і кожен рік, або декілька разів на рік підвищуємо зарплати своїм працівникам і не тому, що вони бастують чи просять, просто мені соромно платити низьку зарплату, орієнтуюсь на зарплату економіста в банку для простого офісного працівника.Навіщо постити відверту панікерську брехню? Укрзалізниця отримала в 2018 р. 209000000 грн прибутку.Так і кожен рік є сезонне підвищення цін, особливо на ті овочі, які не вродили в попередньому. А раз Ви згадали Януковича, то освіжу Вам пам"ять - за нього картопля (основний овоч в меню українця) коштувала 8 грн, а долар також 8 грн, тобто 1$, а зараз 10 грн, тобто 0,37$ і це при тому, що зарплати на даний час вже майже такі як були тоді і це стосується всіх овочів. Сказати причину чому овочі подешевшали, але ні - думайте сам.Держстат поганий, все погане, от сиджу і думаю - що таких людей тримає тут, в Україні, яким все, куди не плюнь погано? Діючий Президент про таких сказав - їм тризуб на Кремль повісь, то вони скажуть кривоP.S. Колись і я сумнівався в методиках Держстату і вирішив більш докладно вивчити їх - як вник, то зрозумів наскільки там все складно, непросто і науково-математично обгрунтовано - рекомендую до вивчення, тоді і пропадуть такі бездумні та огульні заяви. Їх даними користуються ВСІ без виключення солідні іноземні економічні контори і у спеціалістів та науковців екстра класу по економіці не виникає фундаментальних питань ні до методик, ні до результатів їх досліджень, а дрібні нестиковки, які існують в межах статистичної похибки, є у любій науці. Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає. Василь-Рівне

Повідомлень: 5080 З нами з: 07.04.12 Подякував: 4837 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 06:39 Здесь пишут, что Нацбанк вчера два раза выходил. Так и есть. Вот сколько купил, узнаем чуть позже. пишут, что Нацбанк вчера два раза выходил. Так и есть. Вот сколько купил, узнаем чуть позже. Искатель Повідомлень: 2684 З нами з: 22.02.16 Подякував: 394 раз. Подякували: 796 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 07:56 stas_rst написав: Прошу пораду: як правильно із зарплатної/пенсійної Ощадбанку (КДВ) вивести без % на ПриватУНІ, Моно, Конкорд, ТАС ??? Треба конвертнути онлайн. Є доріжки ?

Дякую! Прошу пораду: як правильно із зарплатної/пенсійної Ощадбанку (КДВ) вивести без % на ПриватУНІ, Моно, Конкорд, ТАС ??? Треба конвертнути онлайн. Є доріжки ?Дякую!



Я с многих карт перевожу родственникам на их Приватовские без %% через sendmoney на сайте Привата, в т.ч. с зарплатной Ощадовской. Платят ли потом что-то Привату родственники - не знаю, там похоже всё зависит от типа карты и условий договора Я с многих карт перевожу родственникам на их Приватовские без %% через sendmoney на сайте Привата, в т.ч. с зарплатной Ощадовской. Платят ли потом что-то Привату родственники - не знаю, там похоже всё зависит от типа карты и условий договора Vitalych-new Повідомлень: 1150 З нами з: 04.06.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 306 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 08:07 Василь-Рівне написав: Навіщо постити відверту панікерську брехню?

Так і кожен рік є сезонне підвищення цін, особливо на ті овочі, які не вродили в попередньому.

Держстат поганий, все погане, от сиджу і думаю - що таких людей тримає тут, в Україні, яким все, куди не плюнь погано? Діючий Президент про таких сказав - їм тризуб на Кремль повісь, то вони скажуть криво Навіщо постити відверту панікерську брехню?Так і кожен рік є сезонне підвищення цін, особливо на ті овочі, які не вродили в попередньому.Держстат поганий, все погане, от сиджу і думаю - що таких людей тримає тут, в Україні, яким все, куди не плюнь погано? Діючий Президент про таких сказав - їм тризуб на Кремль повісь, то вони скажуть криво

Василь, то карма така, коли все кругом погано, у ліфтах сцить Обама/Порох/Меркель (кожному своє), на червоне перебігають дорогу і проїжджають теж папуаси з Нової Гвінеї, ПОДАТКИ платять/борги віддають тільки лохи (про солідарну систему пенсій взагалі 90% не знають), в армії нехай служать діти Порошенка ...

Одним словом - нуль обов'язків, зате 100% прав !!!

Адміни і дописувачі гілки - нікого не намагаюсь образити, зачепити чи вступати у дискусію , Пороха і інших сприймаю дуже критично, аполітичний від слова "зовсім", але політикою цікавлюсь, бо робота дотична

Просто за***ло уже слухати про всепропальство. Працювати пробували, нє ?



Ну й варто сьогодні просто згадати і пошанувати тих, хто загинув ...

Василь, то карма така, коли все кругом погано, у ліфтах сцить Обама/Порох/Меркель (кожному своє), на червоне перебігають дорогу і проїжджають теж папуаси з Нової Гвінеї, ПОДАТКИ платять/борги віддають тільки лохи (про солідарну систему пенсій взагалі 90% не знають), в армії нехай служать діти Порошенка ...Одним словом - нуль обов'язків, зате 100% прав !!!Адміни і дописувачі гілки -, Пороха і інших сприймаю дуже критично, аполітичний від слова "зовсім", але політикою цікавлюсь, бо робота дотичнаПросто за***ло уже слухати про всепропальство. Працювати пробували, нє ?Ну й варто сьогодні просто згадати і пошанувати тих, хто загинув ... stas_rst

Повідомлень: 153 З нами з: 27.02.19 Подякував: 38 раз. Подякували: 13 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 08:35 198Le написав: Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

Я тут тоже выдвигал гипотезу, что существует планка по ЗП в Украине, выраженная в $, достигнув которую, у нас будет девал. Но вспомните (или знайте, что в конце 90-х ЗП в 100$ в Украине считался нормальной, а сейчас это 350$.

А кто знает, м.б. ччерез 2 года ЗП в 500$ будет нормой в Украине и что этой планки не существует.

Что это за люди то такие: керівники управлінння апаратів РДА? Полубоги, полуангелы? Ведь каким надо быть в себе уверенным человеком для этой должности? И ЗП у них судя по декларациям под 1 тыс $ в месяц.

Уверенности в себе мне никогда не хватало. В этом моя беда. Никогда мне не быть такими как они. Я тут тоже выдвигал гипотезу, что существует планка по ЗП в Украине, выраженная в $, достигнув которую, у нас будет девал. Но вспомните (или знайте, что в конце 90-х ЗП в 100$ в Украине считался нормальной, а сейчас это 350$.А кто знает, м.б. ччерез 2 года ЗП в 500$ будет нормой в Украине и что этой планки не существует.Что это за люди то такие: керівники управлінння апаратів РДА? Полубоги, полуангелы? Ведь каким надо быть в себе уверенным человеком для этой должности? И ЗП у них судя по декларациям под 1 тыс $ в месяц.Уверенности в себе мне никогда не хватало. В этом моя беда. Никогда мне не быть такими как они. Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 08:45, всього редагувалось 2 разів. Yuri_61

Повідомлень: 1374 З нами з: 30.09.15 Подякував: 172 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1111111211131114> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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