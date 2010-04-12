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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1111111211131114>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:43

Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019
198Le
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:12

Василь-Рівне
А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"

Я что-то придумал,вы не видели информацию о том,что все абсолютно платежи в казну не добираются хронически по откровенно заниженному плану на 19-й год?
Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"
Я молчу о глубинке,даже в Киеве,то вы бездумно не постили бы откровенную пропаганду,которая оторвалась от реальности похлеще времён азирова.
Вы овощи покупали в последние месяцы? А мясо? Инфляция замедляется?
Или только яйца?
А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!! А если надо,то делают всех голыми босыми дефолтным курсом,а потом рисуют рист,смотрите как мы растём отправив 9 мио граждан своей эффективной экономической политикой работать за границу.

https://t.co/RsWYUnQ9SL

А вот чудесная новость,только есть одно НО,нерезеденты завели уже почти 1.2 ярда долларов,а НБУ купил 500,плюс сезонно,без "помощи запада" он выкупал до 2-х ярдов денег,так вот в чём вопрос,где же деньги,в камазах собирающихся на мальдивы?
Это конечно прорыв,давать 19% годовых при ревальвации,но долго ещё будет играть музыка,когда даже за кордоном поймут,что Приват неправильно забрали и мудрая украинская фемида решила исправиться и восстановить справедливость?
Что скажет МВФ уже при конечном факте возврата Привата?
Вот сегодня одни высказалась,мол транша до нового года не будет,зато у нас есть 19% по ОВГЗ,заменим 3% на 19,а что жалко?
Мне нравится музыка ревала,она успокаивает,пусть побольше поднимет голову импорт,и пригорюнится экспорт,а если что,то ставку можно и 25% годовых сделать,только потом не нойте,что опять кратность подкралась незаметно(((
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 07 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:39

  moniks написав:В прошлом году 108 000 миллионеров сменили страну пребывания, что на 14% превышает показатель 2017 года и вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом сообщает New World Wealth.Больше всего богачей переехало в Австралию, США и Канаду, а Китай и Россия оказались главными донорами — их покинули 15 000 и 7 000 миллионеров соответственно. Из-за Брекзита и налогов Великобритания в прошлом году лишилась 3 000 богачей.
В качестве главных причин отъезда миллионеры указывают высокую преступность, отсутствие возможностей для ведения бизнеса и религиозную напряженность. Однако большую роль в смене места жительства могут играть и ожидания ухудшения ситуации в стране, полагает главный аналитик New World Wealth Эндрю Амойлс.
Австралия привлекает богачей безопасностью, отсутствием налога на наследство и сильными деловыми связями с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, ее экономика сильна, страна в целом прошла мировой финансовый кризис без потерь и прожила 27 лет без рецессий.
Второй по популярности страной стали США, и здесь наибольший приток богачей пришелся на Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Сан-Франциско.
Бегство миллионеров из Китая обусловлено тем, что в последние годы страна борется с оттоком капитала, из-за чего богачи часто становятся жертвами налоговиков. Кроме того, азиаты в целом переезжают в развитые страны в поисках комфорта и возможности дать детям хорошее образование.
Впрочем, Китаю и Индии не стоит беспокоиться об отъезде богачей, так как в этих странах их ежегодно появляется намного больше, чем уезжает, говорится в докладе New World Wealth.
Богатые китайцы активно переезжают в Великобританию, даже несмотря на Брекзит.
Третий год подряд свыше 4 000 миллионеров покинули Турцию.
Из-за проблем, связанных с санкциями, из России уехали 7 000 богачей.
Еще одной причиной смены места проживания является потребность в большей конфиденциальности. В соответствии с правилами ОЭСР, банки и другие финансовые организации обязаны предоставлять налоговикам информацию о счетах нерезидентов. Власти этих стран автоматически обмениваются друг с другом соответствующей информацией, что делает уход от налогов практически невозможным. Из-за этого вырос спрос на второй паспорт или второе место жительства.
«Многие состоятельные люди ищут возможности сокращения рисков, связанных с распространением информации об их счетах», - отмечает Полина Кулешова из консалтинговой компании Henley & Partners.
По данным Knight Frank, в этом году рекордные 26% мировых миллионеров начнут задумываться о переезде в другую страну.

за год из Украины выехало 100 долларовых миллионеров, про мелочь пузатую, промолчу...
это работодатели...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:48

  198Le написав:Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

По курсу- думаю, что до инаугурации изменений не будет, возможно и до 26 дойдем. Потом неизвестно только когда вверх - в июне или в июле 2019


Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату ....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 05:54

  zzzzzz написав:asti
Я ссылку внизу поста для чего привел ?
у меня не открываются doxc-файлы на телефоне)
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А без оскорблений никак нельзя,порохоботство неизлечимо и только с манерами беглого чивокуни позволяет выражать "мысли?"

Конче необхідно!!! Тому я жодним словом Вас не обізвав в попередньому повідомленні і взагалі не переходив на особистості на відміну від Вашого відвертого хамства в цьому.
  somilitark написав:Вот если бы вы на своей шкуре попробовали найти работу хотя на "среднестатистическую зарплату в долларах как в 13-м году?"

Ми є роботодавцями і кожен рік, або декілька разів на рік підвищуємо зарплати своїм працівникам і не тому, що вони бастують чи просять, просто мені соромно платити низьку зарплату, орієнтуюсь на зарплату економіста в банку для простого офісного працівника.
  somilitark написав:А не знаете какая ситуация с железнодорожным обеспечением? Как тихо,без афиш и громких перерезаний ленточек выросли цены на электрички и поезда? год к году,почти в 3 раза,к первому кварталу 2 раза,но укрзализныця наращивает убытки,вот такой уровень управления во всём!!!

Навіщо постити відверту панікерську брехню? Укрзалізниця отримала в 2018 р. 209000000 грн прибутку.
  somilitark написав:Вы овощи покупали в последние месяцы?

Так і кожен рік є сезонне підвищення цін, особливо на ті овочі, які не вродили в попередньому. А раз Ви згадали Януковича, то освіжу Вам пам"ять - за нього картопля (основний овоч в меню українця) коштувала 8 грн, а долар також 8 грн, тобто 1$, а зараз 10 грн, тобто 0,37$ і це при тому, що зарплати на даний час вже майже такі як були тоді і це стосується всіх овочів. Сказати причину чому овочі подешевшали, але ні - думайте сам.
  zzzzzz написав:Судя по диаграмме, Держстата хорошо нарисовал среднюю зарплату в марте. Главное ни в коем случае вопросов Держстату не задавать, и упаси господи не вникать в детали как же этот держстат нарисовал такую зарплату ....

Держстат поганий, все погане, от сиджу і думаю - що таких людей тримає тут, в Україні, яким все, куди не плюнь погано? Діючий Президент про таких сказав - їм тризуб на Кремль повісь, то вони скажуть криво :mrgreen:
P.S. Колись і я сумнівався в методиках Держстату і вирішив більш докладно вивчити їх - як вник, то зрозумів наскільки там все складно, непросто і науково-математично обгрунтовано - рекомендую до вивчення, тоді і пропадуть такі бездумні та огульні заяви. Їх даними користуються ВСІ без виключення солідні іноземні економічні контори і у спеціалістів та науковців екстра класу по економіці не виникає фундаментальних питань ні до методик, ні до результатів їх досліджень, а дрібні нестиковки, які існують в межах статистичної похибки, є у любій науці.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:39

Здесь пишут, что Нацбанк вчера два раза выходил. Так и есть. Вот сколько купил, узнаем чуть позже.
Искатель
 
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  stas_rst написав:Прошу пораду: як правильно із зарплатної/пенсійної Ощадбанку (КДВ) вивести без % на ПриватУНІ, Моно, Конкорд, ТАС ??? Треба конвертнути онлайн. Є доріжки ?
Дякую!


Я с многих карт перевожу родственникам на их Приватовские без %% через sendmoney на сайте Привата, в т.ч. с зарплатной Ощадовской. Платят ли потом что-то Привату родственники - не знаю, там похоже всё зависит от типа карты и условий договора
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:07

  Василь-Рівне написав:Навіщо постити відверту панікерську брехню?
Так і кожен рік є сезонне підвищення цін, особливо на ті овочі, які не вродили в попередньому.
Держстат поганий, все погане, от сиджу і думаю - що таких людей тримає тут, в Україні, яким все, куди не плюнь погано? Діючий Президент про таких сказав - їм тризуб на Кремль повісь, то вони скажуть криво :mrgreen:

Василь, то карма така, коли все кругом погано, у ліфтах сцить Обама/Порох/Меркель (кожному своє), на червоне перебігають дорогу і проїжджають теж папуаси з Нової Гвінеї, ПОДАТКИ платять/борги віддають тільки лохи (про солідарну систему пенсій взагалі 90% не знають), в армії нехай служать діти Порошенка ...
Одним словом - нуль обов'язків, зате 100% прав !!!
Адміни і дописувачі гілки - нікого не намагаюсь образити, зачепити чи вступати у дискусію, Пороха і інших сприймаю дуже критично, аполітичний від слова "зовсім", але політикою цікавлюсь, бо робота дотична :)
Просто за***ло уже слухати про всепропальство. Працювати пробували, нє ?

Ну й варто сьогодні просто згадати і пошанувати тих, хто загинув ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:35

  198Le написав:Судя по диаграмме зарплат в долларах - очень скоро очередной девал))) уже стало доброй традицией )

Я тут тоже выдвигал гипотезу, что существует планка по ЗП в Украине, выраженная в $, достигнув которую, у нас будет девал. Но вспомните (или знайте, что в конце 90-х ЗП в 100$ в Украине считался нормальной, а сейчас это 350$.
А кто знает, м.б. ччерез 2 года ЗП в 500$ будет нормой в Украине и что этой планки не существует.
Что это за люди то такие: керівники управлінння апаратів РДА? Полубоги, полуангелы? Ведь каким надо быть в себе уверенным человеком для этой должности? И ЗП у них судя по декларациям под 1 тыс $ в месяц.
Уверенности в себе мне никогда не хватало. В этом моя беда. Никогда мне не быть такими как они.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 тра, 2019 08:45, всього редагувалось 2 разів.
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