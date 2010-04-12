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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1111111211131114

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 458
1. меньше 27
25%
113
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:42

В Харькове мошенник обманом выманил у пенсионерки $10 000

В Харькове мошенник обманом выманил у пенсионерки $10 000
Пенсионерка стала жертвой телефонного мошенника в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
В субботу, 4 мая, к правоохранителям обратился 53-летний мужчина, который сообщил о мошенничестве. По его словам, неизвестный выманил у его матери, 85-летней женщины, 5 000 долларов и 5 000 евро.
Мошенник представился сотрудником полиции и сказал, что сын женщины попал в аварию. После ого, как пенсионерка согласилась дать деньги, преступник пришел к ней домой.
"По данному факту следователем открыто уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 190 ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

І знову про зубожіння. Цій бабусі 85 років !!! А мала як мінімум 5000 баксів і 5000 євро і я впевнений, що це у неї не останні кошти, і не виключаю, що при цьому вона риється в смітникових баках. Принаймні таких "зубожилих" я знаю особисто :shock: . Тому не треба тут цим тикати і роздмухувати зраду про зубожіння пенсіонерів, воно таки різним буває :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 08 тра, 2019 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:43

Yuri_61
Я как минимум :) по .70 и по .60. Но я не считаю себя оленем. Дно и пик не угадаешь , и если стало дешевле , то это не повод для огорчения а повод докупить больше
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:46

Vitalych-new Дякую, уже СЕПом підказали ... у мене трошки інше завдання :) вивести без коміса на свої картки, конвертнути онлайн і зняти в касі ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:51

Киев 40/47 , как-то не уверенно....

Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
Живите своим умом!
zzzzzz
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