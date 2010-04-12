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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:42
В Харькове мошенник обманом выманил у пенсионерки $10 000
В Харькове мошенник обманом выманил у пенсионерки $10 000
Пенсионерка стала жертвой телефонного мошенника в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
В субботу, 4 мая, к правоохранителям обратился 53-летний мужчина, который сообщил о мошенничестве. По его словам, неизвестный выманил у его матери, 85-летней женщины, 5 000 долларов и 5 000 евро.
Мошенник представился сотрудником полиции и сказал, что сын женщины попал в аварию. После ого, как пенсионерка согласилась дать деньги, преступник пришел к ней домой.
"По данному факту следователем открыто уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 190 ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
І знову про зубожіння. Цій бабусі 85 років !!! А мала як мінімум 5000 баксів і 5000 євро і я впевнений, що це у неї не останні кошти, і не виключаю, що при цьому вона риється в смітникових баках. Принаймні таких "зубожилих" я знаю особисто . Тому не треба тут цим тикати і роздмухувати зраду про зубожіння пенсіонерів, воно таки різним буває
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 08 тра, 2019 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:43
Yuri_61
Я как минимум по .70 и по .60. Но я не считаю себя оленем. Дно и пик не угадаешь , и если стало дешевле , то это не повод для огорчения а повод докупить больше
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:46
Vitalych-new Дякую, уже СЕПом підказали ... у мене трошки інше завдання вивести без коміса на свої картки, конвертнути онлайн і зняти в касі ...
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:51
Киев 40/47 , как-то не уверенно....
Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
Живите своим умом!
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