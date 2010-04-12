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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121113111411151116>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 459
1. меньше 27
25%
114
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:43

Yuri_61
Я как минимум :) по .70 и по .60. Но я не считаю себя оленем. Дно и пик не угадаешь , и если стало дешевле , то это не повод для огорчения а повод докупить больше
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:46

Vitalych-new Дякую, уже СЕПом підказали ... у мене трошки інше завдання :) вивести без коміса на свої картки, конвертнути онлайн і зняти в касі ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:51

Киев 40/47 , как-то не уверенно....

Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:56

Кор счета 42,6 млрд ( -5 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:00

  zzzzzz написав:Киев 40/47 , как-то не уверенно....

Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50

Альфа-онлайн 26,4
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:02

  Yuri_61 написав:А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?

Хворекс - он такой :mrgreen: Если не ошибаюсь, то Герчик говорил, что 5% выигрывают, а 95% сбрасываются этим 5-ти - но продолжают быть аптимистами :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:14

  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody

уже 23... вангуют на конец года :roll:
противно становится смотреть на эти грязные зеленые бумажки :mrgreen:
pppman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:22

  pppman написав:
  pppman написав:ниче так прогнозик!
24.. на конец года
https://apecon.ru/kurs-dollara-k-grivne ... syats-gody

уже 23... вангуют на конец года :roll:
противно становится смотреть на эти грязные зеленые бумажки :mrgreen:

Это если Вы его купили а не продали по 27+ )))
З.Ы. Люди, объясните пожалуйста, откуда в этой "бедной" стране после всех "зубожинь" неиссякаемое количество спекулей отписывающих ежедневно об покупках бакса? Еще и каждые 2-3 недели "на всю котлету" !!))))
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:23

  zzzzzz написав:Юнекс и белка по 42 отдают
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пивденный давно па 40...
а шо делать?
чик
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