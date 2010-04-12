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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 08:36
А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?
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Yuri_61
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:43
Yuri_61
Я как минимум
по .70 и по .60. Но я не считаю себя оленем. Дно и пик не угадаешь , и если стало дешевле , то это не повод для огорчения а повод докупить больше
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:46
Vitalych-new
Дякую, уже СЕПом підказали ... у мене трошки інше завдання
вивести без коміса на свої картки, конвертнути онлайн і зняти в касі ...
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stas_rst
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:51
Киев 40/47 , как-то не уверенно....
Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:56
Кор счета 42,6 млрд ( -5 млрд )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:00
zzzzzz написав:
Киев 40/47 , как-то не уверенно....
Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
Альфа-онлайн 26,4
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lel
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:02
Yuri_61 написав:
А много тут аленей, в том числе и я, которые нагребли $ 26.7 - 27,0 ?
Хворекс - он такой
Если не ошибаюсь, то Герчик говорил, что 5% выигрывают, а 95% сбрасываются этим 5-ти - но продолжают быть аптимистами
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moniks
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:22
pppman написав:
уже 23... вангуют на конец года
противно становится смотреть на эти грязные зеленые бумажки
Это если Вы его купили а не продали по 27+ )))
З.Ы. Люди, объясните пожалуйста, откуда в этой "бедной" стране после всех "зубожинь" неиссякаемое количество спекулей отписывающих ежедневно об покупках бакса? Еще и каждые 2-3 недели "на всю котлету" !!))))
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Investor_33
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Додано: Сер 08 тра, 2019 09:23
zzzzzz написав:
Юнекс и белка по 42 отдают
Укграз по 50
пивденный давно па 40...
а шо делать?
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чик
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